Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir araç sürücüsü aracın bagaj bölümüne yerleştirdiği kardan adamla seyahat etti. Yolun ortasında arabada kardan adam görenler ise şok oldu.

Tekirdağ'da etkili olan kar yağışı vatandaşlarda da sevinç oluşturdu. Birçok vatandaş 2019 yılının ilk kar sevincini yaşarken Çerkezköy'de bir araç sürücüsü aracın bagajına kardan adam yaptı. Kardan adamla birlikte seyahat eden araç sürücüsü görenleri şaşkına çevirdi. Kardan adamla seyahate eden araç sürücüsünü gören vatandaşlar anı ölümsüzleştirmek adına bol bol fotoğraf çekti. Kardan adamlı araç kısa bir süre sonra gözlerden kayboldu.

Kaynak: İHA