Kardan cep telefonu görenleri hayrete düşürdü!

Ümraniye'de Yunus Emre Ayvaz ismindeki telefon işletmecisinin yoğun kar yağışında 2 metre uzunluğunda kardan yaptığı cep telefonu görenlerin ilgisini çekti. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedilirken kardan cep telefonunu görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.