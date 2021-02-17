Kardan cep telefonu görenleri hayrete düşürdü!
Ümraniye'de Yunus Emre Ayvaz ismindeki telefon işletmecisinin yoğun kar yağışında 2 metre uzunluğunda kardan yaptığı cep telefonu görenlerin ilgisini çekti. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedilirken kardan cep telefonunu görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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17 Şubat 2021 Çarşamba 17:37
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