Kardan kapanan yollar ulaşıma açılıyor

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı, Şırnak'ın Uludere'de de etkili olurken, il özel idaresi karla mücadele ekipleri yüksek kesimlerde ulaşıma kapanan yolları açmak için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi ve yolların açılması için kırsalda gece- gündüz çalışan, kar yağışının daha çok etkili olduğu yüksek kesimlerde ara vermeden yol açma çalışması yapan Şırnak İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, Uludere-Uzungeçit yolunun Taninan mevkiinde ağırlıklı olarak çığ tehlikesine karşın günlerdir çalışmalarını sürdürüyor. Taninan Yaylasında yer yer kar kalınlığı 4 metreye yaklaşırken, çığ tehlikesi olan bölgede ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Söz konusu yolda zincirsiz araçların geçişine izin verilmezken, vatandaşlar çığ tehlikesine karşı uyarılıyor. Ekipler yolu açık tutabilmek için gün boyunca kar temizleme, tuzlama ve solisyon çalışmaları yapıyor.

Kaynak: İHA