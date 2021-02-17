Kardan yapılan gelinin kına gecesi izleyenlere pes dedirtti!
Yoğun kar yağışının etkili olduğu Karabük'te vatandaşların kardan yaptığı heykele kına gecesi düzenlemesi görenleri şaşırttı. Düğünlerin ve kına gecelerinin yasak olduğu şu günlerde yapılan bu kar eğlencesi cep telefonu kameralarına anbean kaydedilirken o anlar ise sosyal medyada çokça izlendi.
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17 Şubat 2021 Çarşamba 17:15
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