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  3. Kardan yolu kapanan köydeki hasta için yollar iş makineleriyle açıldı 

Kardan yolu kapanan köydeki hasta için yollar iş makineleriyle açıldı 

AMASYA'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan Saniye Yersel, iş makinelerinin yolu açmasıyla hastaneye kaldırılarak tedaviye...

Kardan yolu kapanan köydeki hasta için yollar iş makineleriyle açıldı 

AMASYA'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan Saniye Yersel, iş makinelerinin yolu açmasıyla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Taşova ilçesinde yolu yoğun kar yağışından kapanan Şeyhli köyünde rahatsızlanan Saniye Yersel için yakınları Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, iş makineleri ile yolu ulaşıma açarak sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı. Ambulansla köyden alınan Yersel, hastaneye kaldırıldı.

Saniye Yersel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

DHA

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