Kardelen Kamişli kimdir? Sosyal medyayı ayağa kaldıran Kardelen Kamişli olayı duyanları şok etti. Bir iş için Kırıkkale'ye giden Kamişli, kaldığı otel odasında hayatının şokunu yaşadı. Gece yarısı uyandığında yatağında tanımadığı bir kişinin oturduğunu belirterek, o geceki korku dolu anları sosyal medya hesabı Twitter'dan anlatan Kamişli'nin hayatı da merak konusu oldu. Peki Kardelen Kamişli kimdir? Ne iş yapıyor? Kardelen Kamişli olayı nedir?

KARDELEN KAMİŞLİ OLAYI NEDİR?

Kardelen Kamişli, yaşadıklarını sosyal medya hesabında şöyle anlattı:

"Saat 02.40 civarında bir anda uyandım ve yatağımda daha önce hiç tanımadığım, görmediğim bir adamın oturup bana baktığını gördüm. Anın şoku ve korkusuyla ‘Sen kimsin, burada ne işin var?’ diye bağırdım. Bu kişi bana ‘Sen Nurbanu’nun arkadaşısın, seninle bir şey konuşmam lazım’ dedi. ‘Nurbanu kim? Çık git odamdan’ diyerek kendimden uzaklaştırmaya çalıştım. Bu kişi yaptığı taciz yetmezmiş gibi bir de küstahça ‘Senden bir sigara aldım, onu içip gideceğim’ dedi. ‘Defol git!’ diye bağırdığım sırada hâlâ yaşanılan olay normalmiş gibi ayakkabısını çıkartarak yastığımın olduğu yere koydu. Valizimin üzerinde bana ait olmayan bir ceket olduğunu da gördüm. Bunlar yaşandığı sırada korkudan hareket edemedim, ayakkabısının çıkmasıyla birlikte olayın farklı bir yere evrileceğini düşünüp, hışımla kalktım ve otel resepsiyonunu aramak için elimi telefona uzattım. Telefona yöneldiğimi görünce kolumdan tutmaya yeltendi, kolumu çektim ve resepsiyonu aradım.

Görevliyi arayınca odamdan kaçarak uzaklaştı. Resepsiyon görevlisine olayı kapı eşiğinde anlattıktan ve görevli gittikten saniyeler sonra kapım tekrar çalındı. Görevlinin tekrar geldiğini düşünerek kapıyı açtım. Odamdan çıkmadan sağ ve sol koridor devamına baktığımda kolon arkasından sessiz ol anlamında ‘Şşt’ işareti yapan bu adamı tekrar gördüm. Kapımı kilitledim, polisi aradım. 155’i aradığımda ‘Rüya görmüş olabilirsiniz hanımefendi, emin misiniz?’ sorusu ile karşılaştım. Emin olduğumu ve ekiplerin acilen 221 numaralı odaya gelmesini istedim. Şahsın bu süreçte odamın kapısını bir kez daha tıklatması üzerine odamdan çıkamadım ve bu korkuyla odamda hapis kaldım.

POLİS SERBEST BIRAKTI

Yaşadığı dehşetin devamını anlatan Kamişli, “Lobiye inip resepsiyon görevlisinden görüntüleri izlemeyi istediğimde ‘Polis götürmedi, arkadaşları parka götürdü’ dedi. Bu kadar korku yaşatan ve ihbar ettiğim kişinin ekip tarafından, şikâyetçi olup olmadığım sorulmadan, bırakıp gidilmesi sinirlenmeme neden oldu. Ekipleri tekrar arayarak şahıs hakkında şikâyetçi olduğumu, gelip almalarını istedim. Ekip geldiğinde şahsı alıp ekip aracına bindirdiler ve ‘İn arabadan da barıştıralım sizi’ diyerek şahsı arabadan indiren ekip amirine ‘Ne barışması memur bey. Şikâyetçiyim şahıstan’ dedim. Şahısla aynı araca bindirmeye çalışmaları üzerine kendi aracımla Cumhuriyet Polis Merkezi’ne gittim. Şahsın da 2 arkadaşı, ‘Alkollü ne yaptığını bilmiyor, şikâyetçi olmayın’ dedi. Emniyete verdiğim şikâyet tutanağı ve ifademin ötesinde bizzat kendim ayrı olarak Kırıkkale Adliye Sarayı’na giderek Cumhuriyet Başsavcılığı’na da şikâyet dilekçemi ulaştırdım" dedi.

"KAMERALAR ARIZALIYDI"

Carmine Otel sahibi Gökhan Algül ise yaptığı açıklamada, “Maalesef böyle üzücü bir olay yaşanmış. Hem kızın kendisini, hem babasını arayıp özür diledim. Yaptığımız incelemede kaldığı oda başka bir kart tarafından açılmamış, kapıda zorlama yok. Kapılarımızın arkasında zincir ve sürgü de var. Bu şahıs odaya nasıl girmiş? İnanın biz de bilmiyoruz. Otel girişinde, lobi bölümünde kameralarımız var. Ancak katlarda kameralarımız arızalıydı” dedi.

2 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Kırıkkale Valiliği, yaşanan olaya dair inceleme başlatıldığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Kardelen Kamişli isimli şahsın kalmakta olduğu otel odasına 7 Eylül 2020 günü gecesi tanımadığı bir erkek şahsın girmesi olayı ile ilgili olarak aynı gece şüpheli şahıs tespit edilerek yakalanmış, otel görevlisi de dahil olmak üzere 2 şahsa şüpheli sıfatıyla adli işlem başlatılmıştır. Kardelen Kamişli'nin sosyal medya platformlarından paylaştığı diğer iddialarla ilgili de gerekli idari inceleme Valiliğimizce başlatılmıştır. Kardelen Kamişli'ye geçmiş olsun dileklerimizle birlikte, gerekli tüm işlemlerin hassasiyetle yerine getirilmekte olduğunun bilinmesi kamuoyuna duyurulur" denildi.

KIRKLARELİ VALİLİĞİNDEN KARDELEN KAMİŞLİ AÇIKLAMASI

"Kardelen KAMİŞLİ isimli şahsın kalmakta olduğu otel odasına 07/09/2020 günü gecesi tanımadığı bir erkek şahsın girmesi olayı ile ilgili olarak aynı gece şüpheli şahıs tespit edilerek yakalanmış otel görevlisi de dahil olmak üzere (2) şahsa şüpheli sıfatıyla adli işlem başlatılmıştır.Kardelen KAMİŞLİ'nin sosyal medya platformlarından paylaştığı diğer iddialarla ilgili de gerekli idari inceleme Valiliğimizce başlatılmıştır.Kardelen KAMİŞLİ'ye geçmiş olsun dileklerimizle birlikte, gerekli tüm işlemlerin hassasiyetle yerine getirilmekte olduğunun bilinmesi kamuoyuna duyurulur."

KARDELEN KAMİŞLİ KİMDİR?

Kardelen Kamişli, Elektrik Elektronik Mühendisi olduğunu, Ankara’da yaşadığını, işi gereği bir gece Kırıkkale’de bir otelde kaldığını ancak bu konaklama esnasında adınız Seyit Muhammet Sarı olduğu birinin gece odasına girerek kendisine tacizde bulunduğunu ifade etti.