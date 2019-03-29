KARDEMİR, 900 bin tonluk yerli cevher sözleşmesi imzaladı

Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olan ve ülkenin yerli kömür ve cevherin en büyük kullanıcısı olan Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) A.Ş. 2019 yılı için 900 bin tonluk cevher tedarik sözleşmesi imzaladı.

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç ve Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan, Özkoyuncu Madencilik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Necip Ebegil ile KARDEMİR'de bir araya geldi. Yapılan görüşmeler neticesinde taraflar arasında 2019 yılı için 900 bin tonluk cevher tedarik sözleşmesi imzalandı.

Sözleşmeye KARDEMİR adına imza koyan Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, Özkoyuncu firması ile Kardemir arasındaki işbirliğinin uzun yıllara dayandığına dikkat çekerek, 2019 yılında da, imzalanan tedarik sözleşmesi ile bu işbirliğinin devam edeceğini kaydetti. Kardemir'in üretimde kullandığı kömür ve demir cevherinin tedarikinde önceliğini yerli üretime verdiğine dikkat çeken Güleç, "KARDEMİR olarak TTK'nin üretmiş olduğu koklaşabilir kömürün hemen hemen tamamını satın alan bir şirketiz. Yine TTK'nin üretmiş olduğu Enerji Kömürünün de önemli bir kısmı şirketimiz tarafından kullanılıyor. Demir cevherinde ise Kayseri, Sivas, Kırıkkale, Balıkesir, Bingöl, Erzincan, Elazığ ve Malatya illerimizde üretilen demir cevherlerinin çok önemli bir kısmını yine KARDEMİR tüketiyor. 3 Milyon tonu aşkın demir cevherinin yüzde 70'inden fazlasını bu illerimizden KARDEMİR'e getiriyoruz. Böylelikle, kendi hem tüketimlerimizi karşılıyor hem de ülkemizde yerli madenciliğimizin gelişmesine katkıda bulunuyoruz" dedi.

Özkoyuncu Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Necip Ebegil'e teşekkür eden ve imzalanan sözleşmenin hayırlı olmasını dileyen Kamil Güleç, KARDEMİR'in artan üretimleriyle birlikte kömür ve cevher tüketimlerinin de artacağını ve böylelikle yerli üretime olan katkısının da büyüyerek devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: İHA