KARDEMİR çalışanlarına bayram hediyesi olarak fidan dağıttı

Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) AŞ. Ramazan Bayramı nedeniyle fabrika da düzenlenen toplu bayramlaşma töreninde güzel bir çevre etkinliğine imza attı.

Düzenlenen toplu bayramlaşma töreninde, yarın kutlanacak olan 5 Haziran Dünya Çevre günü nedeniyle tüm çalışanlara bayram hediyesi olarak fidan dağıtıldı. KARDEMİR'de her yıl olduğu gibi bu yılda toplu bayramlaşma töreni düzenlendi. Fabrika içerisinde Haddehane meydanı olarak bilinen alanda sabah vardiya giriş çıkışında düzenlenen toplu bayramlaşma törenine Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, Genel Müdür Dr. Hüseyin Soykan, Özçelik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel, İşletmeler Genel Müdür Yardımcımız Hasan Akbulut, Teknik Hizmetler ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcımız Mansur Yeke, ünite müdürlerimiz, Özçelik İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören ve şube yönetimi ile sendika temsilcileri ve vardiya giriş çıkışı yapan çalışanlar katıldı.

Yaklaşık 2 bin çalışanı ile tek tek tokalaşarak bayramlarını kutlayan Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç ve Genel Müdür Dr. Hüseyin Soykan çalışanlarına bayram şekeri ile birlikte üzerlerinde "Size şirketimizin bayram hediyesi olan bu fidanı dikiniz ve sevgiyle büyütünüz" yazan birer fidan verdi.

"150 milyon dolarlık bir çevre yatırımını tamamlamış olduk"

Bayramlaşma töreninde konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, "Huzur içinde çok güzel bir Ramazan ayı geçirdik. Bundan sonra da ülkemizin birlik ve beraberlik içinde nice bayramlar geçirmesini canı gönülden diliyorum. Bugün KARDEMİR'de bütün çalışanlarımıza bu bayramın hatırası ve dünya çevre günü anısına birer fidan hediye ediyoruz. Bahçelerine bunları dikecekler ve bu fidanları yaşatacaklar. Biz çevre dostu bir firmayız. Bunu şunun için söylüyorum, biz çevre yatırımlarımızı bitirdik ve bakanlığımıza bunu bildirdik. Yaklaşık 150 milyon dolarlık bir çevre yatırımını tamamlamış olduk. İzin belgemiz için müracaatımızı yaptık. Bunun anısına bu fidanları da dağıtarak çevreye saygımızı, bundan sonra da çevre konusunda nasıl devam edeceğimizi göstermek istiyoruz" dedi.

"Türkiye'de hiç olmayan ağır profilleri ürettik"

KARDEMİR'de yaklaşık 25 yıldır 2,5 milyar doların üzerinde yatırım yaptıklarını belirten Güleç, "Bu yatırımlar bizi katma değeri yüksek ürün üretebilir hale getirdi. Şimdi KARDEMİR bu sene sonunda inşallah 3 milyon ton/yıl üretim seviyesine ulaşmış olacak. Önümüzdeki yıl tek bir yüksek fırın ilave edeceğiz. Onunla birlikte 3,5 milyon kapasiteye çıkacak. Yalnızca 500 bin ton/yıl inşaat demiri üreten bu fabrika bugün katma değeri yüksek birçok ürün üretebilir hale geldi. Bunlardan en başta ray ile başladık, Türkiye'de hiç olmayan ağır profilleri ürettik. Makina imalat sanayisine hammadde tedariği için filmaşin fabrikasını yaptık. Şu an sıcak testleri bitmek üzere olan tekerlek fabrikasını yaptık. Bu dev fabrika yüksek katma değerli ürünler üretiyor. Burada silah sanayisine, otomotiv sanayisine, makine imalat sanayisine üreteceğimiz ürünler bu yatırımlar sayesinde oldu. Bundan sonra inşallah sipariş geldikçe bu ürünleri de üretiyor olacağız. Ben çalışanlarımızın yüzünün güldüğünü görüyorum. Bizim en önemli olan budur. Yönetim kurulumuz adına da onların daha çok mutlu olmasını temenni ederek herkesin bayramını en içten dileklerimle kutluyor, bu bayramın hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Çelik Üretim Müdürlüğü'nde Nakil Operatörü olarak çalışan Dursun Tapıkara bayramda kendilerine fidan hediye edilmesinden çok mutlu olduklarını, KARDEMİR'İn çevresine ve çalışanına önem veren çok büyük bir kuruluşu olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA