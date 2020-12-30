Kardemir Karabükspor, Bodrumspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. hafta maçında Kardemir Karabükspor, Bodrumspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. hafta maçında Kardemir Karabükspor, Bodrumspor ile karşılaştı. maç 1-6 sona erdi. Kardemir Karabükspor ve Bodrumspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 18. hafta maçında Kardemir Karabükspor sahasında Bodrumspor ile 30.12.2020 12:00'da karşılaştı. Dr.necmettin Şeyhoğlu - Karabük stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Kardemir Karabükspor - Bodrumspor maçı kaç kaç bitti?
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Kardemir Karabükspor Bodrumspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Dr.necmettin Şeyhoğlu - Karabük
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
30.12.2020 12:00
Kardemir Karabükspor Bodrumspor Maçının Hakemleri
Aytaç Geçgel(hakem), Enes Berk Güçlü(1. Yardımcı Hakem), Batuhan Bıyıklı(2. Yardımcı Hakem), Serkan Ergün(dördüncü Hakem)
Kardemir Karabükspor İlk 11
22. Ferhat Yılmaz, 2. Arda Belen, 82. Tuğrul Yavaşcı, 54. Ömer Faruk Yılmaz, 33. Furkan Övün, 74. Cihan Aydın, 26. Doğukan Sabih Toksöz, 80. Ömer Çelik, 88. Berk Kervankıran, 78. Uğurcan Yasin Tabak, 17. Melih Berat Arslan
Yedekler
1. Halit Tokur, 37. Ömer Faruk Yaylacı, 5. Emre Eser, 21. Ahmet Enes Karataş, 11. Muhammed Emin Acar, 28. Ali Kemal Yılmaz, 45. Nazmican Başkara, 27. Furkan Can, 36. Furkan Erdağı, 97. Ahmet Yusuf Erakçaoğlu
Bodrumspor İlk 11
35. Egemen Gençalp, 8. Oğuzhan Türk, 24. Burak Çolak, 11. Batuhan Ayvaz, 17. Medeni Bingöl, 20. Orhan Aktaş, 27. Cengiz Demir, 4. Erkan Değişmez, 48. Celal Dumanlı, 23. Ozan Sol, 91. Batuhan Berkay Fındık
Yedekler
16. Gökdeniz Yılmaz, 5. Emre Can Coşkun, 25. Muhammet Aran, 22. Kayahan Karagöl, 34. Hüseyin Erkan, 61. Kaan Mert Nasırcılar, 88. Apti Mert Çayir, 71. Cenk Şen, 9. Mikail Başar, 77. Ferit Özler
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|16
|12
|2
|2
|38
|14
|38
|24
|2
|Van Spor
|17
|10
|4
|3
|28
|15
|34
|13
|3
|Turgutluspor
|17
|11
|0
|6
|20
|25
|33
|-5
|4
|Kırşehir Belediyespor
|17
|8
|6
|3
|22
|13
|30
|9
|5
|Sakaryaspor
|15
|8
|4
|3
|25
|15
|28
|10
|6
|Bodrumspor
|18
|7
|5
|6
|40
|29
|26
|11
|7
|Kırklarelispor
|16
|6
|8
|2
|19
|8
|26
|11
|8
|Sivas Belediyespor
|17
|6
|7
|4
|31
|22
|25
|9
|9
|Serik Belediyespor
|16
|6
|7
|3
|25
|18
|25
|7
|10
|Karacabey Belediyespor
|17
|7
|4
|6
|22
|17
|25
|5
|11
|Pazarspor
|15
|7
|2
|6
|26
|24
|23
|2
|12
|Etimesgut Belediyespor
|17
|6
|5
|6
|17
|18
|23
|-1
|13
|Tarsus İdman Yurdu
|15
|6
|4
|5
|25
|18
|22
|7
|14
|1922 Konyaspor
|17
|5
|4
|8
|21
|18
|19
|3
|15
|Kastamonuspor
|15
|4
|4
|7
|16
|24
|16
|-8
|16
|Elazığspor
|17
|5
|3
|9
|24
|34
|18
|-10
|17
|Pendikspor
|16
|4
|1
|11
|22
|24
|13
|-2
|18
|Mamak FK
|16
|3
|4
|9
|16
|40
|13
|-24
|19
|Bayburt Özel İdare Spor
|14
|3
|2
|9
|9
|23
|11
|-14
|20
|Kardemir Karabükspor
|18
|0
|2
|16
|6
|53
|2
|-47
Fikstür
|30.12.2020
|Serik Belediyespor
|2-1
|Kırşehir Belediyespor
|30.12.2020
|Tarsus İdman Yurdu
|0-0
|Sivas Belediyespor
|30.12.2020
|Turgutluspor
|1-0
|Karacabey Belediyespor
|30.12.2020
|1922 Konyaspor
|1-2
|Van Spor
|30.12.2020
|Kastamonuspor
|0-1
|Pazarspor
|30.12.2020
|Kardemir Karabükspor
|1-6
|Bodrumspor
|30.12.2020
|Eyüpspor
|2-0
|Kırklarelispor
|30.12.2020
|Etimesgut Belediyespor
|0-1
|Sakaryaspor
|30.12.2020
|Elazığspor
|0-1
|Pendikspor
|30.12.2020
|Bayburt Özel İdare Spor
|0-2
|Başkent Akademi FK