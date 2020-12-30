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Kardemir Karabükspor, Bodrumspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. hafta maçında Kardemir Karabükspor, Bodrumspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Kardemir Karabükspor, Bodrumspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. hafta maçında Kardemir Karabükspor, Bodrumspor ile karşılaştı. maç 1-6 sona erdi. Kardemir Karabükspor ve Bodrumspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 18. hafta maçında Kardemir Karabükspor sahasında Bodrumspor ile 30.12.2020 12:00'da karşılaştı. Dr.necmettin Şeyhoğlu - Karabük stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Kardemir Karabükspor - Bodrumspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Kardemir Karabükspor  Bodrumspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Dr.necmettin Şeyhoğlu - Karabük

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
30.12.2020 12:00

Kardemir Karabükspor Bodrumspor Maçının Hakemleri
Aytaç Geçgel(hakem), Enes Berk Güçlü(1. Yardımcı Hakem), Batuhan Bıyıklı(2. Yardımcı Hakem), Serkan Ergün(dördüncü Hakem)

KARDEMİR KARABÜKSPORKardemir Karabükspor

Kardemir Karabükspor İlk 11
22. Ferhat Yılmaz, 2. Arda Belen, 82. Tuğrul Yavaşcı, 54. Ömer Faruk Yılmaz, 33. Furkan Övün, 74. Cihan Aydın, 26. Doğukan Sabih Toksöz, 80. Ömer Çelik, 88. Berk Kervankıran, 78. Uğurcan Yasin Tabak, 17. Melih Berat Arslan

Yedekler
1. Halit Tokur, 37. Ömer Faruk Yaylacı, 5. Emre Eser, 21. Ahmet Enes Karataş, 11. Muhammed Emin Acar, 28. Ali Kemal Yılmaz, 45. Nazmican Başkara, 27. Furkan Can, 36. Furkan Erdağı, 97. Ahmet Yusuf Erakçaoğlu

Bodrumspor İlk 11
35. Egemen Gençalp, 8. Oğuzhan Türk, 24. Burak Çolak, 11. Batuhan Ayvaz, 17. Medeni Bingöl, 20. Orhan Aktaş, 27. Cengiz Demir, 4. Erkan Değişmez, 48. Celal Dumanlı, 23. Ozan Sol, 91. Batuhan Berkay Fındık

Yedekler
16. Gökdeniz Yılmaz, 5. Emre Can Coşkun, 25. Muhammet Aran, 22. Kayahan Karagöl, 34. Hüseyin Erkan, 61. Kaan Mert Nasırcılar, 88. Apti Mert Çayir, 71. Cenk Şen, 9. Mikail Başar, 77. Ferit Özler
 

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor16122238143824
2Van Spor17104328153413
3Turgutluspor171106202533-5
4Kırşehir Belediyespor178632213309
5Sakaryaspor1584325152810
6Bodrumspor1875640292611
7Kırklarelispor166821982611
8Sivas Belediyespor176743122259
9Serik Belediyespor166732518257
10Karacabey Belediyespor177462217255
11Pazarspor157262624232
12Etimesgut Belediyespor17656171823-1
13Tarsus İdman Yurdu156452518227
141922 Konyaspor175482118193
15Kastamonuspor15447162416-8
16Elazığspor17539243418-10
17Pendikspor164111222413-2
18Mamak FK16349164013-24
19Bayburt Özel İdare Spor1432992311-14
20Kardemir Karabükspor1802166532-47

Fikstür

30.12.2020Serik Belediyespor2-1Kırşehir Belediyespor
30.12.2020Tarsus İdman Yurdu0-0Sivas Belediyespor
30.12.2020Turgutluspor1-0Karacabey Belediyespor
30.12.20201922 Konyaspor1-2Van Spor
30.12.2020Kastamonuspor0-1Pazarspor
30.12.2020Kardemir Karabükspor1-6Bodrumspor
30.12.2020Eyüpspor2-0Kırklarelispor
30.12.2020Etimesgut Belediyespor0-1Sakaryaspor
30.12.2020Elazığspor0-1Pendikspor
30.12.2020Bayburt Özel İdare Spor0-2Başkent Akademi FK
Onur Çelik
Spor Editörü


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