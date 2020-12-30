Kardemir Karabükspor, Bodrumspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. hafta maçında Kardemir Karabükspor, Bodrumspor ile karşılaştı. maç 1-6 sona erdi. Kardemir Karabükspor ve Bodrumspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 18. hafta maçında Kardemir Karabükspor sahasında Bodrumspor ile 30.12.2020 12:00'da karşılaştı. Dr.necmettin Şeyhoğlu - Karabük stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Kardemir Karabükspor - Bodrumspor maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Dr.necmettin Şeyhoğlu - Karabük



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

30.12.2020 12:00



Kardemir Karabükspor Bodrumspor Maçının Hakemleri

Aytaç Geçgel(hakem), Enes Berk Güçlü(1. Yardımcı Hakem), Batuhan Bıyıklı(2. Yardımcı Hakem), Serkan Ergün(dördüncü Hakem)

Kardemir Karabükspor

Kardemir Karabükspor İlk 11

22. Ferhat Yılmaz, 2. Arda Belen, 82. Tuğrul Yavaşcı, 54. Ömer Faruk Yılmaz, 33. Furkan Övün, 74. Cihan Aydın, 26. Doğukan Sabih Toksöz, 80. Ömer Çelik, 88. Berk Kervankıran, 78. Uğurcan Yasin Tabak, 17. Melih Berat Arslan



Yedekler

1. Halit Tokur, 37. Ömer Faruk Yaylacı, 5. Emre Eser, 21. Ahmet Enes Karataş, 11. Muhammed Emin Acar, 28. Ali Kemal Yılmaz, 45. Nazmican Başkara, 27. Furkan Can, 36. Furkan Erdağı, 97. Ahmet Yusuf Erakçaoğlu

Bodrumspor İlk 11

35. Egemen Gençalp, 8. Oğuzhan Türk, 24. Burak Çolak, 11. Batuhan Ayvaz, 17. Medeni Bingöl, 20. Orhan Aktaş, 27. Cengiz Demir, 4. Erkan Değişmez, 48. Celal Dumanlı, 23. Ozan Sol, 91. Batuhan Berkay Fındık



Yedekler

16. Gökdeniz Yılmaz, 5. Emre Can Coşkun, 25. Muhammet Aran, 22. Kayahan Karagöl, 34. Hüseyin Erkan, 61. Kaan Mert Nasırcılar, 88. Apti Mert Çayir, 71. Cenk Şen, 9. Mikail Başar, 77. Ferit Özler



Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 16 12 2 2 38 14 38 24 2 Van Spor 17 10 4 3 28 15 34 13 3 Turgutluspor 17 11 0 6 20 25 33 -5 4 Kırşehir Belediyespor 17 8 6 3 22 13 30 9 5 Sakaryaspor 15 8 4 3 25 15 28 10 6 Bodrumspor 18 7 5 6 40 29 26 11 7 Kırklarelispor 16 6 8 2 19 8 26 11 8 Sivas Belediyespor 17 6 7 4 31 22 25 9 9 Serik Belediyespor 16 6 7 3 25 18 25 7 10 Karacabey Belediyespor 17 7 4 6 22 17 25 5 11 Pazarspor 15 7 2 6 26 24 23 2 12 Etimesgut Belediyespor 17 6 5 6 17 18 23 -1 13 Tarsus İdman Yurdu 15 6 4 5 25 18 22 7 14 1922 Konyaspor 17 5 4 8 21 18 19 3 15 Kastamonuspor 15 4 4 7 16 24 16 -8 16 Elazığspor 17 5 3 9 24 34 18 -10 17 Pendikspor 16 4 1 11 22 24 13 -2 18 Mamak FK 16 3 4 9 16 40 13 -24 19 Bayburt Özel İdare Spor 14 3 2 9 9 23 11 -14 20 Kardemir Karabükspor 18 0 2 16 6 53 2 -47

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