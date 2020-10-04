Koronavirüs pandemisinin gölgesinde futbol heyecanı tüm hızıyla sürüyor. TFF 2.Lig'in heyecanı da 3. hafta da oynanacak mücadelelerle sürüyor. Söz konusu haftada Kardemir Karabükspor, evinde Elazığspor'u konuk edecek. Mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler Kardemir Karabükspor - Elazığspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar...

KARDEMİR KARABÜKSPOR - ELAZIĞSPOR MAÇI NE ZAMAN ? SAAT KAÇTA?

TFF 2.Lig'e geride kalan 2 haftada henüz puanla tanışamayan Kardemir Karabükspor, lige 1 beraberlik ile başlayan Elazığspor'u Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadında 4 Ekim Pazar günü saat 15.00'da oynanacak maçta konuk edecek. Mücadelede Cihan Ateş düdük çalacak. Ateş'in yardımcılıklarını Mücahid Adem Çelebi ve Çağrı Yıldırım yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Fevzi Erdem Akbaş olacak.

HANGİ KANALDA?

Misli.com ve TFF arasındaki yayın hakları anlaşması neticesinde 2. Lig ve 3. Lig maçlarının bir kısmı Misli.com uygulamaları üzerinden naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Kardemir Karabükspor - Elazığspor arasında oynanacak zorlu karşılaşma, Pazar günü saat 15.00'da Misli.com üzerinden naklen ve şifresiz izlenebilecek.

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