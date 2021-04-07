Kardemir Karabükspor 1-3 Kırklarelispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Kardemir Karabükspor, Kırklarelispor ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Kardemir Karabükspor ve Kırklarelispor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 32. hafta maçında Kardemir Karabükspor sahasında Kırklarelispor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Dr.necmettin Şeyhoğlu - Karabük stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Kardemir Karabükspor - Kırklarelispor maçı skoru ne oldu? Kardemir Karabükspor, Kırklarelispor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Kardemir Karabükspor 1-3 Kırklarelispor Kardemir Karabükspor Kırklarelispor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Dr.necmettin Şeyhoğlu - Karabük



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.04.2021 15:00



Kardemir Karabükspor 1-3 Kırklarelispor

Maçının Hakemleri

Hakan Ülker(hakem), Yusuf Doğan(1. Yardımcı Hakem), Güner Mumcu Taştan(2. Yardımcı Hakem), Emre Bulut(dördüncü Hakem)

Kardemir Karabükspor

Kardemir Karabükspor İlk 11

1. Halit Tokur, 28. Ali Kemal Yılmaz, 80. Ömer Çelik, 20. Serkan Sıkılmaz, 3. Sezer Gündüz, 54. Ömer Faruk Yılmaz, 61. Mustafa Akca, 74. Cihan Aydın, 78. Uğurcan Yasin Tabak, 88. Berk Kervankıran, 97. Ahmet Yusuf Erakçaoğlu



Yedekler

22. Ferhat Yılmaz, 6. Tunahan Çağrı Zengin, 7. Hasan Fehmi Tuna, 5. Emre Eser, 10. Davut Çetinkaya, 70. Seyithan Kaba, 29. Yasin Pınarbaşı, 11. Muhammed Emin Acar, 21. Ahmet Enes Karataş, 17. Melih Berat Arslan



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Kırklarelispor

Kırklarelispor İlk 11

97. Alp Tutar, 12. Hakan Arslan, 5. İbrahim Sürgülü, 15. Arda Hilmi Şengül, 3. Serkan Sözmen, 98. Berkan Burak Turan, 20. Yunus Emre Yalçın, 90. Bahadır Taşdelen, 39. Emre Balkı, 7. Kubilay Akyüz, 9. Murat Yılmaz



Yedekler

1. Umut Kaya, 28. Hamza Özdemir, 33. Metehan Mertöz, 25. Batuhan Erdinç, 77. Emir Burak Okumuş



Teknik Sorumlu

Yusuf Şişkular



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 32 24 6 2 71 21 78 50 2 Sakaryaspor 32 16 12 4 56 30 60 26 3 Kırşehir Belediyespor 32 17 8 7 45 25 59 20 4 Van Spor 32 17 6 9 51 29 57 22 5 Kırklarelispor 32 15 12 5 47 26 57 21 6 Bodrumspor 32 16 7 9 67 41 55 26 7 Etimesgut Belediyespor 32 15 7 10 51 27 52 24 8 Turgutluspor 32 15 4 13 40 45 49 -5 9 Tarsus İdman Yurdu 32 13 9 10 51 41 48 10 10 Serik Belediyespor 32 12 12 8 45 39 48 6 11 Karacabey Belediyespor 32 12 8 12 40 35 44 5 12 Pendikspor 32 12 5 15 50 42 41 8 13 Pazarspor 32 11 5 16 50 55 38 -5 14 Sivas Belediyespor 32 8 13 11 42 41 37 1 15 Bayburt Özel İdare Spor 32 11 4 17 40 52 37 -12 16 1922 Konyaspor 32 9 8 15 39 41 35 -2 17 Kastamonuspor 32 7 11 14 27 46 32 -19 18 Elazığspor 32 8 5 19 41 68 29 -27 19 Mamak FK 32 6 6 20 28 94 24 -66 20 Kardemir Karabükspor 32 1 2 29 11 94 5 -83

Fikstür

04.04.2021 Başkent Akademi FK Bodrumspor 07.04.2021 Mamak FK 0-3 Bodrumspor 07.04.2021 Turgutluspor 0-2 Tarsus İdman Yurdu 07.04.2021 Serik Belediyespor 1-0 Van Spor 07.04.2021 Pendikspor 0-0 Karacabey Belediyespor 07.04.2021 Kastamonuspor 1-1 1922 Konyaspor 07.04.2021 Kardemir Karabükspor 1-3 Kırklarelispor 07.04.2021 Sivas Belediyespor 0-1 Kırşehir Belediyespor 07.04.2021 Etimesgut Belediyespor 0-1 Eyüpspor 07.04.2021 Elazığspor 1-6 Sakaryaspor 07.04.2021 Bayburt Özel İdare Spor 2-0 Pazarspor

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu