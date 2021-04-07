7 Nisan 2021 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Dışişleri Bakanlığı'ndan Miltiadis Varviçyotis'e tepki!Antalyaspor 2- 4 Sivasspor | MAÇ SONUCUABD Dışişleri Bakanı Blinken: Filistin yardımları yeniden başlayacakBeşiktaş 3 - 0 Alanyaspor | MAÇ SONUCUNATO'dan Ukrayna hamlesi: Peach ile Homçak, Lviv'de görüştüSiirt İl Özel İdaresi Spor 2-1 Muğlaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuÇorum 2 - 3 Hekimoğlu Trabzon Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuKardemir Karabükspor 1-3 Kırklarelispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuTurgutluspor 0-2 Tarsus İdman Yurdu Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Kardemir Karabükspor 1-3 Kırklarelispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Kardemir Karabükspor 1-3 Kırklarelispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Kardemir Karabükspor, Kırklarelispor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kardemir Karabükspor 1-3 Kırklarelispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Kardemir Karabükspor, Kırklarelispor ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Kardemir Karabükspor ve Kırklarelispor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 32. hafta maçında Kardemir Karabükspor sahasında Kırklarelispor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Dr.necmettin Şeyhoğlu - Karabük stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Kardemir Karabükspor - Kırklarelispor maçı skoru ne oldu?

Kardemir Karabükspor, Kırklarelispor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Kardemir Karabükspor 1-3  Kırklarelispor

Kardemir Karabükspor  Kırklarelispor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Dr.necmettin Şeyhoğlu - Karabük

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 15:00

Kardemir Karabükspor 1-3  Kırklarelispor

Maçının Hakemleri
Hakan Ülker(hakem), Yusuf Doğan(1. Yardımcı Hakem), Güner Mumcu Taştan(2. Yardımcı Hakem), Emre Bulut(dördüncü Hakem)

KARDEMİR KARABÜKSPORKardemir Karabükspor

Kardemir Karabükspor İlk 11
1. Halit Tokur, 28. Ali Kemal Yılmaz, 80. Ömer Çelik, 20. Serkan Sıkılmaz, 3. Sezer Gündüz, 54. Ömer Faruk Yılmaz, 61. Mustafa Akca, 74. Cihan Aydın, 78. Uğurcan Yasin Tabak, 88. Berk Kervankıran, 97. Ahmet Yusuf Erakçaoğlu

Yedekler
22. Ferhat Yılmaz, 6. Tunahan Çağrı Zengin, 7. Hasan Fehmi Tuna, 5. Emre Eser, 10. Davut Çetinkaya, 70. Seyithan Kaba, 29. Yasin Pınarbaşı, 11. Muhammed Emin Acar, 21. Ahmet Enes Karataş, 17. Melih Berat Arslan

Teknik Sorumlu


Goller
{homeGoal}

Kartlar
{homeCard}

Oyundan Çıkanlar
{homeOut}

Oyuna Girenler
{homeIn}

KIRKLARELİSPORKırklarelispor

Kırklarelispor İlk 11
97. Alp Tutar, 12. Hakan Arslan, 5. İbrahim Sürgülü, 15. Arda Hilmi Şengül, 3. Serkan Sözmen, 98. Berkan Burak Turan, 20. Yunus Emre Yalçın, 90. Bahadır Taşdelen, 39. Emre Balkı, 7. Kubilay Akyüz, 9. Murat Yılmaz

Yedekler
1. Umut Kaya, 28. Hamza Özdemir, 33. Metehan Mertöz, 25. Batuhan Erdinç, 77. Emir Burak Okumuş

Teknik Sorumlu
Yusuf Şişkular

Goller
{awayGoal}

Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
{awayIn}

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor32246271217850
2Sakaryaspor321612456306026
3Kırşehir Belediyespor32178745255920
4Van Spor32176951295722
5Kırklarelispor321512547265721
6Bodrumspor32167967415526
7Etimesgut Belediyespor321571051275224
8Turgutluspor3215413404549-5
9Tarsus İdman Yurdu321391051414810
10Serik Belediyespor32121284539486
11Karacabey Belediyespor32128124035445
12Pendikspor32125155042418
13Pazarspor3211516505538-5
14Sivas Belediyespor32813114241371
15Bayburt Özel İdare Spor3211417405237-12
161922 Konyaspor329815394135-2
17Kastamonuspor3271114274632-19
18Elazığspor328519416829-27
19Mamak FK326620289424-66
20Kardemir Karabükspor32122911945-83

Fikstür

04.04.2021Başkent Akademi FK Bodrumspor
07.04.2021Mamak FK0-3Bodrumspor
07.04.2021Turgutluspor0-2Tarsus İdman Yurdu
07.04.2021Serik Belediyespor1-0Van Spor
07.04.2021Pendikspor0-0Karacabey Belediyespor
07.04.2021Kastamonuspor1-11922 Konyaspor
07.04.2021Kardemir Karabükspor1-3Kırklarelispor
07.04.2021Sivas Belediyespor0-1Kırşehir Belediyespor
07.04.2021Etimesgut Belediyespor0-1Eyüpspor
07.04.2021Elazığspor1-6Sakaryaspor
07.04.2021Bayburt Özel İdare Spor2-0Pazarspor

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT