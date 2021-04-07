Kardemir Karabükspor 1-3 Kırklarelispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Kardemir Karabükspor, Kırklarelispor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Kardemir Karabükspor, Kırklarelispor ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Kardemir Karabükspor ve Kırklarelispor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 32. hafta maçında Kardemir Karabükspor sahasında Kırklarelispor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Dr.necmettin Şeyhoğlu - Karabük stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Kardemir Karabükspor - Kırklarelispor maçı skoru ne oldu?
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Kardemir Karabükspor 1-3 Kırklarelispor
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STADYUM BİLGİSİ
Dr.necmettin Şeyhoğlu - Karabük
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 15:00
Kardemir Karabükspor 1-3 Kırklarelispor
Maçının Hakemleri
Hakan Ülker(hakem), Yusuf Doğan(1. Yardımcı Hakem), Güner Mumcu Taştan(2. Yardımcı Hakem), Emre Bulut(dördüncü Hakem)
Kardemir Karabükspor İlk 11
1. Halit Tokur, 28. Ali Kemal Yılmaz, 80. Ömer Çelik, 20. Serkan Sıkılmaz, 3. Sezer Gündüz, 54. Ömer Faruk Yılmaz, 61. Mustafa Akca, 74. Cihan Aydın, 78. Uğurcan Yasin Tabak, 88. Berk Kervankıran, 97. Ahmet Yusuf Erakçaoğlu
Yedekler
22. Ferhat Yılmaz, 6. Tunahan Çağrı Zengin, 7. Hasan Fehmi Tuna, 5. Emre Eser, 10. Davut Çetinkaya, 70. Seyithan Kaba, 29. Yasin Pınarbaşı, 11. Muhammed Emin Acar, 21. Ahmet Enes Karataş, 17. Melih Berat Arslan
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Kırklarelispor İlk 11
97. Alp Tutar, 12. Hakan Arslan, 5. İbrahim Sürgülü, 15. Arda Hilmi Şengül, 3. Serkan Sözmen, 98. Berkan Burak Turan, 20. Yunus Emre Yalçın, 90. Bahadır Taşdelen, 39. Emre Balkı, 7. Kubilay Akyüz, 9. Murat Yılmaz
Yedekler
1. Umut Kaya, 28. Hamza Özdemir, 33. Metehan Mertöz, 25. Batuhan Erdinç, 77. Emir Burak Okumuş
Teknik Sorumlu
Yusuf Şişkular
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|32
|24
|6
|2
|71
|21
|78
|50
|2
|Sakaryaspor
|32
|16
|12
|4
|56
|30
|60
|26
|3
|Kırşehir Belediyespor
|32
|17
|8
|7
|45
|25
|59
|20
|4
|Van Spor
|32
|17
|6
|9
|51
|29
|57
|22
|5
|Kırklarelispor
|32
|15
|12
|5
|47
|26
|57
|21
|6
|Bodrumspor
|32
|16
|7
|9
|67
|41
|55
|26
|7
|Etimesgut Belediyespor
|32
|15
|7
|10
|51
|27
|52
|24
|8
|Turgutluspor
|32
|15
|4
|13
|40
|45
|49
|-5
|9
|Tarsus İdman Yurdu
|32
|13
|9
|10
|51
|41
|48
|10
|10
|Serik Belediyespor
|32
|12
|12
|8
|45
|39
|48
|6
|11
|Karacabey Belediyespor
|32
|12
|8
|12
|40
|35
|44
|5
|12
|Pendikspor
|32
|12
|5
|15
|50
|42
|41
|8
|13
|Pazarspor
|32
|11
|5
|16
|50
|55
|38
|-5
|14
|Sivas Belediyespor
|32
|8
|13
|11
|42
|41
|37
|1
|15
|Bayburt Özel İdare Spor
|32
|11
|4
|17
|40
|52
|37
|-12
|16
|1922 Konyaspor
|32
|9
|8
|15
|39
|41
|35
|-2
|17
|Kastamonuspor
|32
|7
|11
|14
|27
|46
|32
|-19
|18
|Elazığspor
|32
|8
|5
|19
|41
|68
|29
|-27
|19
|Mamak FK
|32
|6
|6
|20
|28
|94
|24
|-66
|20
|Kardemir Karabükspor
|32
|1
|2
|29
|11
|94
|5
|-83
Fikstür
|04.04.2021
|Başkent Akademi FK
|Bodrumspor
|07.04.2021
|Mamak FK
|0-3
|Bodrumspor
|07.04.2021
|Turgutluspor
|0-2
|Tarsus İdman Yurdu
|07.04.2021
|Serik Belediyespor
|1-0
|Van Spor
|07.04.2021
|Pendikspor
|0-0
|Karacabey Belediyespor
|07.04.2021
|Kastamonuspor
|1-1
|1922 Konyaspor
|07.04.2021
|Kardemir Karabükspor
|1-3
|Kırklarelispor
|07.04.2021
|Sivas Belediyespor
|0-1
|Kırşehir Belediyespor
|07.04.2021
|Etimesgut Belediyespor
|0-1
|Eyüpspor
|07.04.2021
|Elazığspor
|1-6
|Sakaryaspor
|07.04.2021
|Bayburt Özel İdare Spor
|2-0
|Pazarspor
Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu