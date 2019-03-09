Kardemir Karabükspor, Mehmet Yüksel ile ’devam’ dedi

Kardemir Karabükspor'da gerçekleşen olağanüstü genel kurul sonucu tek liste ile gidilen seçimlerde mevcut başkan Mehmet Yüksel, tekrar kulüp başkanı olarak seçildi.

Kardemir Karabükpor'da 2 Mart'ta ertelenen olağanüstü genel kurul, Vali Nafiz Kayalı Gençlik Spor Salonu'nda gerçekleşti. Açılış ve yoklama ile başlayan kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

Kongre'de konuşan Karabükspor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yüksel, "Ben Karabük ve Karabükspor'u çok seven biri olarak yola çıktım. Yapamadıklarım için sizden özür diliyorum. Ben Karabük'ü kendim gibi düzgün sanıyordum. Farklı kafaların arkasında oyunun içinde oyun olduğunu düşünmüyordum. Herkesin yanımızda olabileceğini ve Karabükspor için bir şeyler yapabileceğini düşünüyordum. Yaşadıkça gördüm ki Karabükspor'u sevenin olmadığını farklı olayların olduğunu, farklı oyunlar olduğunu gördüm. Bunu görmem zaman aldı. Bu esnada hatalarım olmuştur" dedi.

"Kimse Karabükspor'u ağzına almıyor"

Göreve geldiğinden beri transferi açabilmek için mücadele verdiğini belirten Yüksel, "Transferi açabilmek için yüzde 95 seviyelerin getirdim. Vergi ve SGK borcu yoktur kağıdı kalmıştı. Şehrin büyükleriyle görüştüğümde sadece Rafet Vergili üzerine düşeni yapacağını söyledi. Bizim transferimiz açılabilecek pozisyondaydı. Karabüklü vekillerinden destek istedim, olmadı. Hiçbir vekil veya başkan kimse Karabükspor'u ağzına almıyor. Acaba bu emri kim vermiştir. Sürekli burada basındaki arkadaşlarla farklı algıyla farklı şeyler yapmaya çalışıyorlar. Onlar da sürekli Karabükspor'u düşünmeleri gerekirken olaylar farklı yerlere gidiyor. Konuştuklarında o onun adamı, şu şunun adamı diyorlar. Kulüpte farklı olaylar olmuş. Kulübün ne kadar neyi vardı ben de tam net görememiştim. Benim için de onun adamı diyorlar" diye konuştu.

"Ben kulübün ayakta kalmasını istiyorum"

"Daha önceden kulüpte farklı olaylar olmuş" diyen Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zaman içerisinde olayları net görmeye başlamıştım. Daha önceki konuşmamda kulübün kayyuma gitmesini veya benden başka yönetecek olan varsa yönetmesini, kayyuma gittiğinde sorunlar çözülecekse de çözülmesi için dedim. Fakat 15 gündür şehrin büyükleri kayyuma verilmesi halinde tasfiye edileceğini söylüyorlar. Ben tasfiye değil, kulübün ayakta kalmasını istiyorum. Kulüpte hesap sorulmasını istiyorum. Kayyuma gittiğinde bu hesabın sorulmayacağını, oyunun içindeki oyunu ve ben de bu oyuna alet olacağımı düşündüğüm için müsaade etmiyoruz. Kayyuma gittiğinde bu işin çözüleceğini taahhüt eden varsa adaylığımı çekeceğim. Ben kendim de kayyuma gitmesi için mücadele verdim. Fakat 15 gündür kulübü kayyuma bıraktığımızda tasfiye edileceği söyleniyor. Ben bu kulübün tasfiye edilmesini istemiyorum. Benden daha iyi yönetilmesini istiyorum. Daha iyi yönetilecekse olağanüstü kongre kararı alarak kayyuma bırakabilme ihtimali var."

"Bize şu anda destek lazım"

10 gündür kayyum ve savcılık üzerindeki dosyalarla ilgilenmeye başladığını ifade eden Mehmet Yüksel, "Konular savcılığa verilmiş, hazırlanma aşamasında ama dosyalar hazırlandıktan sonra mahkeme aşaması olacak. Mahkeme aşamasında ne yaşayacağız. Ama bu takım battıktan sonra bu olaylar bittikten sonra burada ceza gelse bize ne fayda olacak. Bize şu anda destek lazım. Birlik beraberlik lazım" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde başkan seçilen Mehmet Yüksel yönetimindeki yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:

"Recep Özdemir, Serdar Acar, Necati Kodoloğlu, Erol Topçuğlu, Atilla Burgaz, Köksal Yılmaz, Murat Aslan, Resul Akyol, Alparslan Kamil Yılmaz, Ersin Büyüktepe, Kerem Demir ve Ahmet Çetin"

Kaynak: İHA