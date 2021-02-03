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Kardemir Karabükspor, Pendikspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. hafta maçında Kardemir Karabükspor, Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kardemir Karabükspor, Pendikspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. hafta maçında Kardemir Karabükspor, Pendikspor ile karşılaştı. maç 0-3 sona erdi. Kardemir Karabükspor ve Pendikspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 21. hafta maçında Kardemir Karabükspor sahasında Pendikspor ile 03.02.2021 13:00'da karşılaştı. Dr.necmettin Şeyhoğlu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Kardemir Karabükspor - Pendikspor maçı skoru ne oldu?

Kardemir Karabükspor, Pendikspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Kardemir Karabükspor  Pendikspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Dr.necmettin Şeyhoğlu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.02.2021 13:00

Kardemir Karabükspor Pendikspor Maçının Hakemleri
Özer Özden(hakem), Özgür Fatih Kalaycı(1. Yardımcı Hakem), Aykut Küçük(2. Yardımcı Hakem), Burak Güner(dördüncü Hakem)

KARDEMİR KARABÜKSPORKardemir Karabükspor

Kardemir Karabükspor İlk 11
22. Ferhat Yılmaz, 2. Arda Belen, 54. Ömer Faruk Yılmaz, 3. Sezer Gündüz, 33. Furkan Övün, 20. Serkan Sıkılmaz, 88. Berk Kervankıran, 80. Ömer Çelik, 5. Emre Eser, 26. Doğukan Sabih Toksöz, 37. Ömer Faruk Yaylacı

Yedekler
25. Olcay Toplu, 36. Furkan Erdağı, 7. Hasan Fehmi Tuna, 97. Ahmet Yusuf Erakçaoğlu, 28. Ali Kemal Yılmaz, 70. Seyithan Kaba, 11. Muhammed Emin Acar, 21. Ahmet Enes Karataş, 4. Tevfik Çağan Emanet
 

PENDİKSPORPendikspor

Pendikspor İlk 11
61. Emre Aydın, 77. Mahmut Caner Alioğlu, 25. Erdinç Pekgöz, 12. Özgür Çelik, 32. Gökhan Yılmaz, 84. Denis Taşkesen, 54. Berat Ali Genç, 80. Kadir Salih, 18. Göksu Türkdoğan, 10. Ömer Can Sokullu, 17. Atakan Arslan

Yedekler
13. Mehmet Cinpir, 5. Süheyl Çetin, 22. Kerem Kaya, 6. Özgür İleri, 19. Yaser Hacımustafaoğlu, 1. Behlül Aydın, 30. Fırat Güllü, 14. Atakan Müjde, 79. Umut Sönmez, 9. Enis Durak

Teknik Sorumlu
Şaban Yıldırım
 

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor21154249184931
2Van Spor21124533194014
3Turgutluspor211308293139-2
4Kırşehir Belediyespor21107429153714
5Sakaryaspor21107434223712
6Bodrumspor21105646303516
7Kırklarelispor2181032516349
8Pazarspor2110473529346
9Serik Belediyespor218853227325
10Tarsus İdman Yurdu218672923306
11Sivas Belediyespor216963427277
12Karacabey Belediyespor217682423271
13Pendikspor2182113326267
14Etimesgut Belediyespor21678182125-3
151922 Konyaspor2165102523232
16Mamak FK216411225122-29
17Elazığspor217311304024-10
18Kastamonuspor215511193120-12
19Bayburt Özel İdare Spor215214193817-19
20Kardemir Karabükspor2102197622-55

Fikstür

03.02.00211922 Konyaspor2-0Karacabey Belediyespor
03.02.0021Turgutluspor6-0Başkent Akademi FK
03.02.0021Tarsus İdman Yurdu1-0Pazarspor
03.02.0021Serik Belediyespor2-1Elazığspor
03.02.0021Kırklarelispor1-0Van Spor
03.02.0021Kastamonuspor0-1Bodrumspor
03.02.0021Bayburt Özel İdare Spor2-1Sivas Belediyespor
03.02.0021Etimesgut Belediyespor0-0Kırşehir Belediyespor
03.02.0021Eyüpspor1-1Sakaryaspor
03.02.0021Kardemir Karabükspor0-3Pendikspor
Onur Çelik
Spor Editörü
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