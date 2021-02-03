Kardemir Karabükspor, Pendikspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. hafta maçında Kardemir Karabükspor, Pendikspor ile karşılaştı. maç 0-3 sona erdi. Kardemir Karabükspor ve Pendikspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 21. hafta maçında Kardemir Karabükspor sahasında Pendikspor ile 03.02.2021 13:00'da karşılaştı. Dr.necmettin Şeyhoğlu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Kardemir Karabükspor - Pendikspor maçı skoru ne oldu? Kardemir Karabükspor, Pendikspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Kardemir Karabükspor Pendikspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Dr.necmettin Şeyhoğlu



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.02.2021 13:00



Kardemir Karabükspor Pendikspor Maçının Hakemleri

Özer Özden(hakem), Özgür Fatih Kalaycı(1. Yardımcı Hakem), Aykut Küçük(2. Yardımcı Hakem), Burak Güner(dördüncü Hakem)

Kardemir Karabükspor

Kardemir Karabükspor İlk 11

22. Ferhat Yılmaz, 2. Arda Belen, 54. Ömer Faruk Yılmaz, 3. Sezer Gündüz, 33. Furkan Övün, 20. Serkan Sıkılmaz, 88. Berk Kervankıran, 80. Ömer Çelik, 5. Emre Eser, 26. Doğukan Sabih Toksöz, 37. Ömer Faruk Yaylacı



Yedekler

25. Olcay Toplu, 36. Furkan Erdağı, 7. Hasan Fehmi Tuna, 97. Ahmet Yusuf Erakçaoğlu, 28. Ali Kemal Yılmaz, 70. Seyithan Kaba, 11. Muhammed Emin Acar, 21. Ahmet Enes Karataş, 4. Tevfik Çağan Emanet



Pendikspor

Pendikspor İlk 11

61. Emre Aydın, 77. Mahmut Caner Alioğlu, 25. Erdinç Pekgöz, 12. Özgür Çelik, 32. Gökhan Yılmaz, 84. Denis Taşkesen, 54. Berat Ali Genç, 80. Kadir Salih, 18. Göksu Türkdoğan, 10. Ömer Can Sokullu, 17. Atakan Arslan



Yedekler

13. Mehmet Cinpir, 5. Süheyl Çetin, 22. Kerem Kaya, 6. Özgür İleri, 19. Yaser Hacımustafaoğlu, 1. Behlül Aydın, 30. Fırat Güllü, 14. Atakan Müjde, 79. Umut Sönmez, 9. Enis Durak



Teknik Sorumlu

Şaban Yıldırım



Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 21 15 4 2 49 18 49 31 2 Van Spor 21 12 4 5 33 19 40 14 3 Turgutluspor 21 13 0 8 29 31 39 -2 4 Kırşehir Belediyespor 21 10 7 4 29 15 37 14 5 Sakaryaspor 21 10 7 4 34 22 37 12 6 Bodrumspor 21 10 5 6 46 30 35 16 7 Kırklarelispor 21 8 10 3 25 16 34 9 8 Pazarspor 21 10 4 7 35 29 34 6 9 Serik Belediyespor 21 8 8 5 32 27 32 5 10 Tarsus İdman Yurdu 21 8 6 7 29 23 30 6 11 Sivas Belediyespor 21 6 9 6 34 27 27 7 12 Karacabey Belediyespor 21 7 6 8 24 23 27 1 13 Pendikspor 21 8 2 11 33 26 26 7 14 Etimesgut Belediyespor 21 6 7 8 18 21 25 -3 15 1922 Konyaspor 21 6 5 10 25 23 23 2 16 Mamak FK 21 6 4 11 22 51 22 -29 17 Elazığspor 21 7 3 11 30 40 24 -10 18 Kastamonuspor 21 5 5 11 19 31 20 -12 19 Bayburt Özel İdare Spor 21 5 2 14 19 38 17 -19 20 Kardemir Karabükspor 21 0 2 19 7 62 2 -55

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