Kardemir Karabükspor, Pendikspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. hafta maçında Kardemir Karabükspor, Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21. hafta maçında Kardemir Karabükspor, Pendikspor ile karşılaştı. maç 0-3 sona erdi. Kardemir Karabükspor ve Pendikspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 21. hafta maçında Kardemir Karabükspor sahasında Pendikspor ile 03.02.2021 13:00'da karşılaştı. Dr.necmettin Şeyhoğlu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Kardemir Karabükspor - Pendikspor maçı skoru ne oldu?
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STADYUM BİLGİSİ
Dr.necmettin Şeyhoğlu
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.02.2021 13:00
Kardemir Karabükspor Pendikspor Maçının Hakemleri
Özer Özden(hakem), Özgür Fatih Kalaycı(1. Yardımcı Hakem), Aykut Küçük(2. Yardımcı Hakem), Burak Güner(dördüncü Hakem)
Kardemir Karabükspor İlk 11
22. Ferhat Yılmaz, 2. Arda Belen, 54. Ömer Faruk Yılmaz, 3. Sezer Gündüz, 33. Furkan Övün, 20. Serkan Sıkılmaz, 88. Berk Kervankıran, 80. Ömer Çelik, 5. Emre Eser, 26. Doğukan Sabih Toksöz, 37. Ömer Faruk Yaylacı
Yedekler
25. Olcay Toplu, 36. Furkan Erdağı, 7. Hasan Fehmi Tuna, 97. Ahmet Yusuf Erakçaoğlu, 28. Ali Kemal Yılmaz, 70. Seyithan Kaba, 11. Muhammed Emin Acar, 21. Ahmet Enes Karataş, 4. Tevfik Çağan Emanet
Pendikspor İlk 11
61. Emre Aydın, 77. Mahmut Caner Alioğlu, 25. Erdinç Pekgöz, 12. Özgür Çelik, 32. Gökhan Yılmaz, 84. Denis Taşkesen, 54. Berat Ali Genç, 80. Kadir Salih, 18. Göksu Türkdoğan, 10. Ömer Can Sokullu, 17. Atakan Arslan
Yedekler
13. Mehmet Cinpir, 5. Süheyl Çetin, 22. Kerem Kaya, 6. Özgür İleri, 19. Yaser Hacımustafaoğlu, 1. Behlül Aydın, 30. Fırat Güllü, 14. Atakan Müjde, 79. Umut Sönmez, 9. Enis Durak
Teknik Sorumlu
Şaban Yıldırım
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|21
|15
|4
|2
|49
|18
|49
|31
|2
|Van Spor
|21
|12
|4
|5
|33
|19
|40
|14
|3
|Turgutluspor
|21
|13
|0
|8
|29
|31
|39
|-2
|4
|Kırşehir Belediyespor
|21
|10
|7
|4
|29
|15
|37
|14
|5
|Sakaryaspor
|21
|10
|7
|4
|34
|22
|37
|12
|6
|Bodrumspor
|21
|10
|5
|6
|46
|30
|35
|16
|7
|Kırklarelispor
|21
|8
|10
|3
|25
|16
|34
|9
|8
|Pazarspor
|21
|10
|4
|7
|35
|29
|34
|6
|9
|Serik Belediyespor
|21
|8
|8
|5
|32
|27
|32
|5
|10
|Tarsus İdman Yurdu
|21
|8
|6
|7
|29
|23
|30
|6
|11
|Sivas Belediyespor
|21
|6
|9
|6
|34
|27
|27
|7
|12
|Karacabey Belediyespor
|21
|7
|6
|8
|24
|23
|27
|1
|13
|Pendikspor
|21
|8
|2
|11
|33
|26
|26
|7
|14
|Etimesgut Belediyespor
|21
|6
|7
|8
|18
|21
|25
|-3
|15
|1922 Konyaspor
|21
|6
|5
|10
|25
|23
|23
|2
|16
|Mamak FK
|21
|6
|4
|11
|22
|51
|22
|-29
|17
|Elazığspor
|21
|7
|3
|11
|30
|40
|24
|-10
|18
|Kastamonuspor
|21
|5
|5
|11
|19
|31
|20
|-12
|19
|Bayburt Özel İdare Spor
|21
|5
|2
|14
|19
|38
|17
|-19
|20
|Kardemir Karabükspor
|21
|0
|2
|19
|7
|62
|2
|-55
Fikstür
|03.02.0021
|1922 Konyaspor
|2-0
|Karacabey Belediyespor
|03.02.0021
|Turgutluspor
|6-0
|Başkent Akademi FK
|03.02.0021
|Tarsus İdman Yurdu
|1-0
|Pazarspor
|03.02.0021
|Serik Belediyespor
|2-1
|Elazığspor
|03.02.0021
|Kırklarelispor
|1-0
|Van Spor
|03.02.0021
|Kastamonuspor
|0-1
|Bodrumspor
|03.02.0021
|Bayburt Özel İdare Spor
|2-1
|Sivas Belediyespor
|03.02.0021
|Etimesgut Belediyespor
|0-0
|Kırşehir Belediyespor
|03.02.0021
|Eyüpspor
|1-1
|Sakaryaspor
|03.02.0021
|Kardemir Karabükspor
|0-3
|Pendikspor