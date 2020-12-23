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Kardemir Karabükspor, Sakaryaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. hafta maçında Kardemir Karabükspor, Sakaryaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Kardemir Karabükspor, Sakaryaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. hafta maçında Kardemir Karabükspor, Sakaryaspor ile karşılaştı. maç 0-4 sona erdi. Kardemir Karabükspor ve Sakaryaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 16. hafta maçında Kardemir Karabükspor sahasında Sakaryaspor ile 23.12.2020 13:00'da karşılaştı. Dr.necmettin Şeyhoğlu - Karabük stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Kardemir Karabükspor - Sakaryaspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Kardemir Karabükspor  Sakaryaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Dr.necmettin Şeyhoğlu - Karabük

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
23.12.2020 13:00

Kardemir Karabükspor Sakaryaspor Maçının Hakemleri
Levent Buğra Vartemel(hakem), Mehmet Vargün(1. Yardımcı Hakem), Berkay Salman(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Ali Özer(dördüncü Hakem)

KARDEMİR KARABÜKSPORKardemir Karabükspor

Kardemir Karabükspor İlk 11
25. Olcay Toplu, 2. Arda Belen, 3. Sezer Gündüz, 5. Emre Eser, 8. Toykan Topuz, 17. Melih Berat Arslan, 27. Furkan Can, 33. Furkan Övün, 37. Ömer Faruk Yaylacı, 74. Cihan Aydın, 80. Ömer Çelik

Yedekler
22. Ferhat Yılmaz, 4. Tevfik Çağan Emanet, 11. Muhammed Emin Acar, 21. Ahmet Enes Karataş, 26. Doğukan Sabih Toksöz, 54. Ömer Faruk Yılmaz, 78. Uğurcan Yasin Tabak, 88. Berk Kervankıran, 97. Ahmet Yusuf Erakçaoğlu

Teknik Sorumlu
Ali Osman Çarkacı
 

SAKARYASPORSakaryaspor

Sakaryaspor İlk 11
99. Oğuz Çalışkan, 3. Canberk Ömer Özdemir, 10. Muhammet Reis, 7. Abdulaziz Solmaz, 17. Devrim Taşkaya, 19. Ali Özgün, 47. Azad Filiz, 65. Çağrı Ortakaya, 67. Alpay Koçaklı, 88. Berkay Can Değirmencioğlu, 96. Ümit Yasin Arslan

Yedekler
74. Alişan Şeker, 2. Ramazan Emirhan Civelek, 4. Caner Koca, 8. Nuri Fatih Aydin, 9. Berk İsmail Ünsal, 11. Hasan Bilal, 20. Oğuzhan Kayar, 23. Mehmet Boztepe, 58. Özkan Taştemur, 77. Kaan Kırcı
 

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor15112237143523
2Van Spor16104227133414
3Turgutluspor161006182430-6
4Kırşehir Belediyespor168532213299
5Sakaryaspor1484224132811
6Kırklarelispor156721872511
7Serik Belediyespor156632316247
8Pazarspor147252522233
9Tarsus İdman Yurdu146442517228
10Sivas Belediyespor165742922227
11Bodrumspor166463226226
12Karacabey Belediyespor166461916223
13Etimesgut Belediyespor16556151720-2
141922 Konyaspor165382017183
15Elazığspor16529213117-10
16Pendikspor1541102222130
17Kastamonuspor14347142313-9
18Mamak FK15339133712-24
19Bayburt Özel İdare Spor1331992310-14
20Kardemir Karabükspor1602144442-40

Fikstür

23.12.2020Pendikspor7-1Başkent Akademi FK
23.12.2020Serik Belediyespor2-0Karacabey Belediyespor
23.12.2020Sivas Belediyespor2-2Eyüpspor
23.12.2020Turgutluspor2-1Pazarspor
23.12.20201922 Konyaspor1-2Tarsus İdman Yurdu
23.12.2020Kastamonuspor2-2Kırklarelispor
23.12.2020Kardemir Karabükspor0-4Sakaryaspor
23.12.2020Etimesgut Belediyespor0-2Van Spor
23.12.2020Elazığspor3-5Kırşehir Belediyespor
23.12.2020Bayburt Özel İdare Spor1-2Bodrumspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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