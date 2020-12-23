Kardemir Karabükspor, Sakaryaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. hafta maçında Kardemir Karabükspor, Sakaryaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. hafta maçında Kardemir Karabükspor, Sakaryaspor ile karşılaştı. maç 0-4 sona erdi. Kardemir Karabükspor ve Sakaryaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 16. hafta maçında Kardemir Karabükspor sahasında Sakaryaspor ile 23.12.2020 13:00'da karşılaştı. Dr.necmettin Şeyhoğlu - Karabük stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Kardemir Karabükspor - Sakaryaspor maçı kaç kaç bitti?
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Kardemir Karabükspor Sakaryaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Dr.necmettin Şeyhoğlu - Karabük
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
23.12.2020 13:00
Kardemir Karabükspor Sakaryaspor Maçının Hakemleri
Levent Buğra Vartemel(hakem), Mehmet Vargün(1. Yardımcı Hakem), Berkay Salman(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Ali Özer(dördüncü Hakem)
Kardemir Karabükspor İlk 11
25. Olcay Toplu, 2. Arda Belen, 3. Sezer Gündüz, 5. Emre Eser, 8. Toykan Topuz, 17. Melih Berat Arslan, 27. Furkan Can, 33. Furkan Övün, 37. Ömer Faruk Yaylacı, 74. Cihan Aydın, 80. Ömer Çelik
Yedekler
22. Ferhat Yılmaz, 4. Tevfik Çağan Emanet, 11. Muhammed Emin Acar, 21. Ahmet Enes Karataş, 26. Doğukan Sabih Toksöz, 54. Ömer Faruk Yılmaz, 78. Uğurcan Yasin Tabak, 88. Berk Kervankıran, 97. Ahmet Yusuf Erakçaoğlu
Teknik Sorumlu
Ali Osman Çarkacı
Sakaryaspor İlk 11
99. Oğuz Çalışkan, 3. Canberk Ömer Özdemir, 10. Muhammet Reis, 7. Abdulaziz Solmaz, 17. Devrim Taşkaya, 19. Ali Özgün, 47. Azad Filiz, 65. Çağrı Ortakaya, 67. Alpay Koçaklı, 88. Berkay Can Değirmencioğlu, 96. Ümit Yasin Arslan
Yedekler
74. Alişan Şeker, 2. Ramazan Emirhan Civelek, 4. Caner Koca, 8. Nuri Fatih Aydin, 9. Berk İsmail Ünsal, 11. Hasan Bilal, 20. Oğuzhan Kayar, 23. Mehmet Boztepe, 58. Özkan Taştemur, 77. Kaan Kırcı
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|15
|11
|2
|2
|37
|14
|35
|23
|2
|Van Spor
|16
|10
|4
|2
|27
|13
|34
|14
|3
|Turgutluspor
|16
|10
|0
|6
|18
|24
|30
|-6
|4
|Kırşehir Belediyespor
|16
|8
|5
|3
|22
|13
|29
|9
|5
|Sakaryaspor
|14
|8
|4
|2
|24
|13
|28
|11
|6
|Kırklarelispor
|15
|6
|7
|2
|18
|7
|25
|11
|7
|Serik Belediyespor
|15
|6
|6
|3
|23
|16
|24
|7
|8
|Pazarspor
|14
|7
|2
|5
|25
|22
|23
|3
|9
|Tarsus İdman Yurdu
|14
|6
|4
|4
|25
|17
|22
|8
|10
|Sivas Belediyespor
|16
|5
|7
|4
|29
|22
|22
|7
|11
|Bodrumspor
|16
|6
|4
|6
|32
|26
|22
|6
|12
|Karacabey Belediyespor
|16
|6
|4
|6
|19
|16
|22
|3
|13
|Etimesgut Belediyespor
|16
|5
|5
|6
|15
|17
|20
|-2
|14
|1922 Konyaspor
|16
|5
|3
|8
|20
|17
|18
|3
|15
|Elazığspor
|16
|5
|2
|9
|21
|31
|17
|-10
|16
|Pendikspor
|15
|4
|1
|10
|22
|22
|13
|0
|17
|Kastamonuspor
|14
|3
|4
|7
|14
|23
|13
|-9
|18
|Mamak FK
|15
|3
|3
|9
|13
|37
|12
|-24
|19
|Bayburt Özel İdare Spor
|13
|3
|1
|9
|9
|23
|10
|-14
|20
|Kardemir Karabükspor
|16
|0
|2
|14
|4
|44
|2
|-40
Fikstür
|23.12.2020
|Pendikspor
|7-1
|Başkent Akademi FK
|23.12.2020
|Serik Belediyespor
|2-0
|Karacabey Belediyespor
|23.12.2020
|Sivas Belediyespor
|2-2
|Eyüpspor
|23.12.2020
|Turgutluspor
|2-1
|Pazarspor
|23.12.2020
|1922 Konyaspor
|1-2
|Tarsus İdman Yurdu
|23.12.2020
|Kastamonuspor
|2-2
|Kırklarelispor
|23.12.2020
|Kardemir Karabükspor
|0-4
|Sakaryaspor
|23.12.2020
|Etimesgut Belediyespor
|0-2
|Van Spor
|23.12.2020
|Elazığspor
|3-5
|Kırşehir Belediyespor
|23.12.2020
|Bayburt Özel İdare Spor
|1-2
|Bodrumspor