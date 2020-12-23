Kardemir Karabükspor, Sakaryaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. hafta maçında Kardemir Karabükspor, Sakaryaspor ile karşılaştı. maç 0-4 sona erdi. Kardemir Karabükspor ve Sakaryaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 16. hafta maçında Kardemir Karabükspor sahasında Sakaryaspor ile 23.12.2020 13:00'da karşılaştı. Dr.necmettin Şeyhoğlu - Karabük stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Kardemir Karabükspor - Sakaryaspor maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ

Dr.necmettin Şeyhoğlu - Karabük



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

23.12.2020 13:00



Kardemir Karabükspor Sakaryaspor Maçının Hakemleri

Levent Buğra Vartemel(hakem), Mehmet Vargün(1. Yardımcı Hakem), Berkay Salman(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Ali Özer(dördüncü Hakem)

Kardemir Karabükspor

Kardemir Karabükspor İlk 11

25. Olcay Toplu, 2. Arda Belen, 3. Sezer Gündüz, 5. Emre Eser, 8. Toykan Topuz, 17. Melih Berat Arslan, 27. Furkan Can, 33. Furkan Övün, 37. Ömer Faruk Yaylacı, 74. Cihan Aydın, 80. Ömer Çelik



Yedekler

22. Ferhat Yılmaz, 4. Tevfik Çağan Emanet, 11. Muhammed Emin Acar, 21. Ahmet Enes Karataş, 26. Doğukan Sabih Toksöz, 54. Ömer Faruk Yılmaz, 78. Uğurcan Yasin Tabak, 88. Berk Kervankıran, 97. Ahmet Yusuf Erakçaoğlu



Teknik Sorumlu

Ali Osman Çarkacı



Sakaryaspor

Sakaryaspor İlk 11

99. Oğuz Çalışkan, 3. Canberk Ömer Özdemir, 10. Muhammet Reis, 7. Abdulaziz Solmaz, 17. Devrim Taşkaya, 19. Ali Özgün, 47. Azad Filiz, 65. Çağrı Ortakaya, 67. Alpay Koçaklı, 88. Berkay Can Değirmencioğlu, 96. Ümit Yasin Arslan



Yedekler

74. Alişan Şeker, 2. Ramazan Emirhan Civelek, 4. Caner Koca, 8. Nuri Fatih Aydin, 9. Berk İsmail Ünsal, 11. Hasan Bilal, 20. Oğuzhan Kayar, 23. Mehmet Boztepe, 58. Özkan Taştemur, 77. Kaan Kırcı



Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 15 11 2 2 37 14 35 23 2 Van Spor 16 10 4 2 27 13 34 14 3 Turgutluspor 16 10 0 6 18 24 30 -6 4 Kırşehir Belediyespor 16 8 5 3 22 13 29 9 5 Sakaryaspor 14 8 4 2 24 13 28 11 6 Kırklarelispor 15 6 7 2 18 7 25 11 7 Serik Belediyespor 15 6 6 3 23 16 24 7 8 Pazarspor 14 7 2 5 25 22 23 3 9 Tarsus İdman Yurdu 14 6 4 4 25 17 22 8 10 Sivas Belediyespor 16 5 7 4 29 22 22 7 11 Bodrumspor 16 6 4 6 32 26 22 6 12 Karacabey Belediyespor 16 6 4 6 19 16 22 3 13 Etimesgut Belediyespor 16 5 5 6 15 17 20 -2 14 1922 Konyaspor 16 5 3 8 20 17 18 3 15 Elazığspor 16 5 2 9 21 31 17 -10 16 Pendikspor 15 4 1 10 22 22 13 0 17 Kastamonuspor 14 3 4 7 14 23 13 -9 18 Mamak FK 15 3 3 9 13 37 12 -24 19 Bayburt Özel İdare Spor 13 3 1 9 9 23 10 -14 20 Kardemir Karabükspor 16 0 2 14 4 44 2 -40

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