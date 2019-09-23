KARDEMİR otomotiv ve savunma sanayisi için kaliteli çelik üretti

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları AŞ. (KARDEMİR), ağırlıklı olarak otomotiv ve savunma sanayilerinde kullanılan 4140 (42CrMo4) kalite çelik kangal üretimini başarıyla gerçekleştirdi.

Katma değerli ürünlerde pazar payını artırmayı hedefleyen KARDEMİR, şirket bünyesinde otomotiv ve savunma sanayisine yönelik çelik kaliteleri geliştirmek üzere ayrı ayrı çalışma grupları oluşturan ve AR-GE müdürlüğü ile araştırma geliştirme faaliyetlerine hız verdi.

Yapılan çalışmalar sonucunda yeni bir çelik kalitesini daha ürün portföyüne ekleyen, otomotiv ve savunma sanayi sektörleriyle makine imalat sektörünün aşınmaya dayanıklı muhtelif parça imalatlarında kullandığı 4140 (42CrMo4) kalite çelikleri kangal formunda üreten KARDEMİR, bu yeni ürünün ilk ticari satışını da gerçekleştirdi.

Çok esnek bir üretim altyapısı bulunan çubuk kangal haddehanesinde katma değeri yüksek farklı çelik kaliteleri üretme kabiliyetine sahip olduklarını ifade eden KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, kangal formunda üretilerek ticari pazara sunulan 4140 (42CrMo4) kalite çelikte öncelikli hedeflerinin ithalatın önünü kesmek olduğunu söyledi.

Üretimi gerçekleştirilen 4140 kalite kangal çeliğin, yönetim kurulunun katma değerli ürün üretme, ürün çeşitlendirme, doğrudan ihracat ve büyüme odaklı stratejisinin bir parçası olduğunu belirten Soykan, temel amaçlarının ise başta savunma ve otomotiv sektörlerinde yaşanan yerlileştirme çalışmalarına azami katkı sunmak olduğunu kaydetti.

Türkiye'de sınırlı sayıda üretimi bulunan yeni bir ürünü daha Türk sanayisinin hizmete sunmuş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Soykan, "Öncelikle tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum. Yeni ürünümüzün hayırlı olmasını diliyorum. Bir taraftan ilgili tüm kamu ve özel sektör kuruluşları ile görüşmeler yaparak ihtiyaç ve beklentilerini öğrenirken, bu doğrultuda inovatif süreçlerimizi hızlandırmaya, mühendislik ve programlama kabiliyetlerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bu gayretlerimizin sonucunda rekabet gücümüzü artıracak katma değeri yüksek birçok yeni çelik kalitesini pazara sunduk. Bu süreçte paydaşlarımız için değer üretmeye devam ederken, diğer yandan da ülkemizin dış ticaretine olumlu katkılarımızı artırarak sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA