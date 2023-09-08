KARDEMİR’de 30 metre yükseklikten düşerek ölen işçi toprağa verildi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş.'de (KARDEMİR) yaklaşık 30 metre yükseklikteki platformun kırılması sonucu düşerek hayatını kaybeden Emrah Yılmaz, kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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KARDEMİR’de 30 metre yükseklikten düşerek ölen işçi toprağa verildi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş.'de (KARDEMİR) yaklaşık 30 metre yükseklikteki platformun kırılması sonucu düşerek hayatını kaybeden Emrah Yılmaz, kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları AŞ'nin (KARDEMİR) 5 numaralı yüksek fırınında dün gece meydana gelen olayda Emrah Yılmaz isimli işçi gaz borusunu temizlediği sırada iddiaya göre buhar nedeniyle çürüyen platformun kırılması sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten zemine düştü.

Ağır yaralanan Yılmaz, ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yılmaz için KARDEMİR'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Yılmaz'ın yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. İsmail Demir, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökcek, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Özçelik İş Sendikasi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kılıç, Şube Başkanı Kenan Yılmaz, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda işçi katıldı.

Yılmaz, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanarak Cumayanı Köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.

KARDEMİR’de 30 metre yükseklikten düşerek ölen işçi toprağa verildi

KARDEMİR’de 30 metre yükseklikten düşerek ölen işçi toprağa verildi

KARDEMİR’de 30 metre yükseklikten düşerek ölen işçi toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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