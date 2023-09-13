Kardeş Bosna’dan Altınova’ya ziyaret

Hersekzade Ahmet Paşa'nın doğup büyüdüğü topraklardan Altınova'ya gelen Bosna Hersekli misafirler, ilçede çeşitli temaslarda bulundu.

Altınova Belediyesi, Bosna-Hersek'ten ilçeye gelen misafirleri ağırladı. Yalova Altınova Belediye Başkan Vekili Bilal Ok, "Sizleri ilçemizde ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Bu tür kültür birlikteliklerini çok önemsiyoruz" dedi.

Altınova Belediye Başkan Vekili Bilal Ok, Bosna Hersek'ten gelen misafirleri ilk olarak kahvaltıda ağırladı. "Biz biriz, kardeşiz" diyerek, Bosna Hersek'ten gelen konuklarını ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Altınova Belediye Başkan Vekili Bilal Ok, "Aliya İzzetbegoviç'in Cumhurbaşkanımıza vasiyeti, "Bosna'mı koru, Bosna'ma sahip çık. Buralar hep Evlad-ı Fatihan'dır, o size emanettir" demişti. Dost ve kardeş ülke Bosna Hersek'ten gelen kardeşlerimizi ilçemizde misafir etmekten mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Bosna Hersek Heyeti; Hersek Mahallesi'nde Hersekzade Ahmet Paşa Külliyesi, Altınova Belediyesi Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ile Engelsiz Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesini ziyaret ederek, bölge hakkında bilgiler aldılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)