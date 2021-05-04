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  3. Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği tarafından Çad'da Türkiye Yetimhanesi açıldı

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği tarafından Çad'da Türkiye Yetimhanesi açıldı

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği tarafından Çad'ın başkenti Encemine'nin Alaya köyünde inşa edilen Türkiye Yetimhanesinin açılışı yapıldı.

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği tarafından Çad'da Türkiye Yetimhanesi açıldı

Dernekten yapılan açıklamaya göre Kardeş Eli, ailesini kaybeden, sahipsiz ve korunmaya muhtaç yetimlere yetimhaneler aracılığıyla umut ışığı olmaya devam ediyor.

Dernek, Afrika ülkesi Çad'ın başkenti Encemine'ye 15 kilometre mesafede bulunan Alaya köyünde Türkiye Yetimhanesinin açılışını gerçekleştirdi.

Toplamda 800 metrekare alan üzerine kurulan, 100 kişi kapasiteli yetimhanede 3 sınıf, 3 yatakhane, 2 tuvalet, 2 banyo, yönetim odası, mutfak ve yemekhane ile 250 metrekare oyun alanı bulunuyor.

Yetimhanenin elektrik ve su ihtiyacının sağlanmasında solar enerji sitemi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği Arge ve Proje Direktörü Uğur Erkoca, Çad'da açılışı yapılan Türkiye Yetimhanesinin birçok yetime umut olacağını ifade etti.

Dünyanın bir diğer ucunda yoksulluk ve çaresizlikle mücadele eden kimsesizleri yalnız bırakmadıklarını belirten Erkoca, bu bölgelerde yardımların artarak devam edeceğini kaydetti.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

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