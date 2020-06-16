Kardeş katilinden kan donduran ifade: Kurtulursa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim

Alaplı'ya bağlı Dağ köyünde 13 Ağustos'ta meydana gelen olayda, bayram tatili için İstanbul'dan köyüne gelen Gökhan Yamak, beraber define işi yaptığı ağabeyi Volkan Yamak'ı anlaşamadıkları gerekçesiyle av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay sonrası gözaltına alınan Gökhan Yamak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yamak hakkında, 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası talebiyle dava açıldı. Ereğli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Yamak, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı.

''SAĞ KALSAYDI BENİ YAŞATMAZDI''

Ağabeyi ile define işi yaptıklarını, anlaşamayınca aralarında husumet başladığını ve ağabeyini şikayet ettiğini belirten Yamak, "Tartışmada av tüfeği ile birbirimize ateş ettik. Ağabeyim Volkan Yamak yaralandı. Sağ kurtulursa beni yaşatmaz düşüncesiyle bir daha ateş ettim" dedi.

'YAKIN AKRABAYI KASTEN ÖLDÜRMEK' SUÇLAMASIYLA...

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu Gökhan Yamak'ı 'haksız tahrik altında yakın akrabayı kasten öldürmek' suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.