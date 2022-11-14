Kardeş kavgasında kan döküldü! Tartıştığı kardeşine silah çekti, göğsünden vurup öylece bırakıp kaçtı!

Malatya'da birlikte yaşayan iki kardeş arasında çıkan tartışmada silah konuştu. Kardeşini göğsünden vuran ağabey, olay yerinden koşarak kaçtı.

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Olay Malatya'nın Battalgazi ilçesinde gerçekleşti. İddialara göre bir apartmanın en üst katında yaşayan iki kardeş arasında tartışma çıktı. 27 yaşındaki A.E. ve 37 yaşındaki A.E. arasında çıkan tartışma hararetlenip kavgaya dönüşünce komşular olaya müdahil oldu.aw759351-02.jpgaw759351-02.jpgaw759351-02.jpgaw759351-05.jpgaw759351-02.jpgaw759351-02.jpgaw759351-02.jpgaw759351-05.jpgaw759351-05.jpg

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Vatandaşlar birbirine giren iki kardeşi ayırmaya çalışırken A.E. üzerindeki tabancayı çıkartıp kardeşine ateş açtı. Göğsünden vurularak yaralanan A.E. yere yığılırken ağabeyi olay yerinden koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine adrese gelen polisler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken yaralı genç hastaneye kaldırıldı.

Suç aletiyle yakalanan A.E. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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