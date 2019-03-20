Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Türk Kızılay Karabük Şubesi arasında "hastanede kardeş payı" projesinin protokolü imzalandı.

Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Özcan Büyükgenç ile Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Erkan Doğan arasında hastanede yatmakta olan veya acil şartlarda hastaneye başvuran hastaların kıyafet ihtiyaçlarını karşılamak ve mağduriyetlerini gidermek, hastanede yatmakta olan mağdur ve ihtiyaç sahibi çocukların moral ve motivasyonlarını artırmak için oyuncak ihtiyaçlarını gidermek amaçlı "hastanede kardeş payı" protokolü imzalandı. Bu kapsamda hastaların ihtiyaç duyduğu kıyafetler ile çocuklar için gerekli kıyafet ve oyuncaklar, Türk Kızılay Karabük Şubesi tarafından karşılanacaktır. Karabük halkına ve bölge illerden gelen hastalara sağlık hizmet veren hastane, süreç içerisinde hastaların sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve hastaların yaşadıkları mağduriyetlerini gidermek için Türk Kızılay Karabük Şubesi ile işbirliği protokolü imzalanırken, hastanede butik mağaza odası oluşturuldu.

Kaynak: İHA