Kardeş ülke Azerbaycan'da acı tablo! 50 asker şehit olmuştu! Ermenistan ateşkesi ikinci kez ihlal etti!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ateşkes anlaşmasını bir kez daha ihlal ettiğini ve Ermenistan ordusunun Kelbecer, Laçın ve Daşkesen'deki Azerbaycan ordusuna ait mevzilere saldırısının devam ettiğini bildirdi.

Gül Erdoğan
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Kardeş ülke Azerbaycan'da acı tablo! 50 asker şehit olmuştu! Ermenistan ateşkesi ikinci kez ihlal etti!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Kelbecer, Laçın ve Daşkesen'deki Azerbaycan ordusuna ait mevzilere saldırısının devam ettiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, "Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait birlikler, Azerbaycan ordusunun Kelbecer, Laçın ve Daşkesen bölgelerinde bulunan mevzilerine D-30, D-20 topları ve 82 milimetrelik havan toplarıyla ateş etmeye devam ediyor. Birimlerimiz tarafından misilleme önlemleri alınmakta ve düşmanın atış noktaları imha edilmektedir. Harekat koşulları ordumuzun kontrolündedir." ifadeleri kullanıldı.

50 ASKER ŞEHİT

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada toplam 50 askerin şehit olduğunu duyurmuştu. Açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki arazilere mayın döşediği bildirilmişti. Ermenistan ordusu Azerbaycan ordusunun Daşkesen, Kelbecer ve Laçın illerindeki bazı mevzileri ve sığınakları ateş altına almıştı.

Kardeş ülke Azerbaycan'da acı tablo! 50 asker şehit olmuştu! Ermenistan ateşkesi ikinci kez ihlal etti!

Azerbaycan ordusunun ise Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin çatışmanın büyümesini önlemek için gerekli tedbirler aldığı belirtildi.

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