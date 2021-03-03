Kardeşi ağabeyinin kamyonetini yaktı, ortadan kayboldu

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Akarcalı Mahallesi’nde oturan S.B., müstakil evinin bahçesinde ağabeyi Selim B.’ye ait olan kamyoneti yanıcı madde ile yaktı.

Olayın ardından S.B., kaçarak izini kaybettirdi.

Yangını fark eden ağabey Selim B. itfaiye ekiplerine haber verdi. Çok geçmeden olay yerine gelen ekipler tarafından yangın söndürüldü.

KAMYONET KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kamyonetin kupa kısmı tamamen yandı ve kullanılamaz hale geldi.

Olayı meydana getiren şüpheli S.B. hakkında yakalama çalışmaları devam ediyor.