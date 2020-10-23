Diyarbakır'da sokak ortasından kardeşi Mustafa Aslan (21) tarafından silahla öldürülen Melek Aslan cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı. 22 Ekim'de yaşanan olayda Melek Aslan ile buluşmak için Adıyaman'dan Diyarbakır'a gelen Mustafa Aslan tartıştığı ablasına 4 el ateş etmişti. Genç kız olay yerinde hayatını kaybederken, katil kardeş gözaltına alınmıştı. 24 yaşında katledilen Melek'in cenazesi babası ve avukatı tarafından memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.