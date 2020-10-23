Kardeşi tarafından katledilen Melek Aslan'ın adresini eski sevgilisinin verdiği ortaya çıktı!
Kardeşi tarafından katledilen Melek Aslan'ın adresini eski sevgilisinin verdiği ortaya çıktı!
Diyarbakır'da ablası Melek Aslan'ın sokak ortasında katleden Mustafa Aslan, ablasının eski sevgilisi Orhan Vatansever tarafından cinayete teşebbüs edildiği ortaya çıktı. Orhan Vatansever'in kendisine ablasının çıplak fotoğrafları attığını söyleyen katil zanlısı, cinayeti namus meselesi nedeniyle işlediğini itiraf etti