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  3. Kardeşi tarafından katledilen Melek Aslan'ın adresini eski sevgilisinin verdiği ortaya çıktı!

Kardeşi tarafından katledilen Melek Aslan'ın adresini eski sevgilisinin verdiği ortaya çıktı!

Diyarbakır'da ablası Melek Aslan'ın sokak ortasında katleden Mustafa Aslan, ablasının eski sevgilisi Orhan Vatansever tarafından cinayete teşebbüs edildiği ortaya çıktı. Orhan Vatansever'in kendisine ablasının çıplak fotoğrafları attığını söyleyen katil zanlısı, cinayeti namus meselesi nedeniyle işlediğini itiraf etti

Kardeşi tarafından katledilen Melek Aslan'ın adresini eski sevgilisinin verdiği ortaya çıktı! 117

Diyarbakır'da sokak ortasından kardeşi Mustafa Aslan (21) tarafından silahla öldürülen Melek Aslan cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı. 22 Ekim'de yaşanan olayda Melek Aslan ile buluşmak için Adıyaman'dan Diyarbakır'a gelen Mustafa Aslan tartıştığı ablasına 4 el ateş etmişti. Genç kız olay yerinde hayatını kaybederken, katil kardeş gözaltına alınmıştı. 24 yaşında katledilen Melek'in cenazesi babası ve avukatı tarafından memleketi Adıyaman'da toprağa verildi. 