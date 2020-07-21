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  3. Kardeşinin cesediyle günlerce evde yaşadı! ''Öldüğünden haberim yoktu'' dedi

Kardeşinin cesediyle günlerce evde yaşadı! ''Öldüğünden haberim yoktu'' dedi

Beyoğlu’nda bir apartmanda gelen kokular üzerine apartman sakinlerinin polisi çağırması sonucu şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Polisin yaptığı araştırma sonucunda kokunun ölen kardeşinin cesediyle günlerce yaşayan bir kişinin dairesinden geldiği öğrenildi.

Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir apartmandan gelen kokudan rahatsız olan mahalle sakinleri, polise haber verdi. Polisin titizlikle yaptığı inceleme sonrası apartmandaki bir dairede bir kişinin öldüğü ile ilgili kanıya ulaştı. Cansız bedeni bulunan kişinin kardeşi ise kardeşiyle birlikte kaldığını fakat ölümünden habersiz olduğunu söyledi. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan inceleme sonrası ceset otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

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21 Temmuz 2020 Salı 10:45

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