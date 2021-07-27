Kardeşinin ölümüyle yıkıldı! Alişan'dan duygusal paylaşım: "Bir ömür kalbimde kalacaksın"

Sevilen şarkıcı Alişan'ın, koronavirüse yakalanan 38 yaşındaki erkek kardeşi Selçuk Tektaş 21 Temmuz akşamı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kardeşinin ani ölümüyle yıkılan Alişan her gün mezarını ziyarete gidiyor.

Son olarak kardeşiyle çekildiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Alişan, hissettiklerini yazarak takipçilerinin duygulanmasına sebep oldu.

"BUGÜN 7. GÜN..."

Kardeşinin ölümünün ardından geçen bir haftanın üzerine paylaşım yapan Alişan, "Bugün 7. Gün... Ve sen benim kalbimde bir ömür kalacaksın kardeşim. O kadar dua aldın ki herkesten ve almaya devam ediyorsun ki eminim Allah'ım seni en güzel yerde misafir ediyordur." notunu ekledi.

"HİÇ GİTMEMİŞSİN GİBİ"

Hayatına nasıl devam edeceğini düşündüğünü belirten Alişan, "Annen, baban, eşin, çocukların, yeğenlerin, kuzenlerin, akrabaların, dostların, arkadaşların ve biz seni hiç bitmeyecek bir özlemle ve dualarla her zaman anacağız. Hep bu gülümsemenle kalacaksın aklımda. Allah'ım senin mekanını cennet eylesin İnşallah. Seni çok seviyorum canım kardeşim. Başlayacağım bir yerden ama ne zaman nasıl başlayacağım bilmiyorum. Hepimiz hep sen varsın gibi bir yerden başlayacağız tekrar. Hiç gitmemişsin gibi." yazarak içini döktü.