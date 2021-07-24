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  3. Kardeşler arasında arazi kavgası! Tetiğe bastı, iki kardeşini öldürdü

Kardeşler arasında arazi kavgası! Tetiğe bastı, iki kardeşini öldürdü

Düzce' Gümüşova ilçesinde üç kardeş arasında çıkan arazi kavgasında kan aktı. İbrahim K. kavgada Şaban ve Suat K.'yi silahla vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan kardeşler hayatını kaybetti, olayın ardından kaçan İ.K. Sakarya'da yakalandı.

Kardeşler arasında arazi kavgası! Tetiğe bastı, iki kardeşini öldürdü

Üç kardeş arasındaki arazi tartışmasında kan aktı. Alınan bilgilere göre  Gümüşova ilçesi Yıldıztepe köyünde yaşayan İbrahim, Şaban ve Suat K. kardeşler, arazi paylaşımı nedeniyle sözlü kavga etmeye başladı. 

SİLAHI ÇIKARDI, ATEŞ ETTİ

Kavganın arbedeye dönmesiyle İbrahim K. üzerindeki silahla kardeşlerine ateş etmeye başladı.

Silah seslerini duyarak eve gelen komşuları Şaban ve Suat K'yi kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

Kardeşler arasında arazi kavgası! Tetiğe bastı, iki kardeşini öldürdü

KURTARILAMADILAR

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Düzce Devlet Hastanesine kaldırdı.

Şaban ve Suat K. hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

BAŞKA BİR İLDE YAKALANDI

Kaçan İbrahim K. jandarmanın takibi sonucu Sakarya'da yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tayfun Altuntaş
Editör
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