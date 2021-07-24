Kardeşler arasında arazi kavgası! Tetiğe bastı, iki kardeşini öldürdü Düzce' Gümüşova ilçesinde üç kardeş arasında çıkan arazi kavgasında kan aktı. İbrahim K. kavgada Şaban ve Suat K.'yi silahla vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan kardeşler hayatını kaybetti, olayın ardından kaçan İ.K. Sakarya'da yakalandı.

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Üç kardeş arasındaki arazi tartışmasında kan aktı. Alınan bilgilere göre Gümüşova ilçesi Yıldıztepe köyünde yaşayan İbrahim, Şaban ve Suat K. kardeşler, arazi paylaşımı nedeniyle sözlü kavga etmeye başladı. SİLAHI ÇIKARDI, ATEŞ ETTİ Kavganın arbedeye dönmesiyle İbrahim K. üzerindeki silahla kardeşlerine ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyarak eve gelen komşuları Şaban ve Suat K'yi kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. KURTARILAMADILAR Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Düzce Devlet Hastanesine kaldırdı. Şaban ve Suat K. hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. BAŞKA BİR İLDE YAKALANDI Kaçan İbrahim K. jandarmanın takibi sonucu Sakarya'da yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Tayfun Altuntaş Editör düzce