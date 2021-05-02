Kardeşlerim 12. bölüm fragmanı yayınlandı! |Kardeşlerim 11. bölüm full izle

Merakla beklenen dizi Kardeşlerim'in gelişmeleri hakkında seyirciler araştırma yapıyor. ATV ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen dizi Kardeşlerim'in 12. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Serkan Birinci'nin yönetmenliğini üstlendiği, NGM yapımın imzasıyla ATV ekranlarında yayınlanan, başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun, Celil Nalçakan, Halit Özgür Sari, Ahu Yağtu gibi oyuncuların yer aldığı popüler dizi Kardeşlerim'in fragmanı...

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM, 11. BÖLÜM ÖZETİ

Kardeşlerim'in 11. bölümünde Kadir, Ömer'i kurtarmak için bir karar vermek zorunda kalır. Harika ise Asiye üzerindeki sinsi planlarına devam etmektedir. Doruk'un bu olaya yaklaşım şekli herkesi şaşırtır. Bu esnada Şengül, Ömer'in Suzan'ın oğlu olduğunu öğrenmiştir ve bu gerçeğin ortaya çıkması için adım atmaya çalışmaktadır.

KARDEŞLERİM 12. BÖLÜM FRAGMAN YOUTUBE LİNKİ

ATV KARDEŞLERİM 11. BÖLÜM FULL İZLEME LİNKİ

(ATV)