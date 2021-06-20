Cumartesi akşamları izleyiciyi ATV ekranına kilitleyen Kardeşlerim dizisi yayınlanan 18. bölümüyle sezona ara verdi. Diziyi internetten kesintisiz bir şekilde izlemek isteyenler için haberimizden Kardeşlerim 18. bölüm sezon finali full, tek parça izle| Kardeşlerim sezon finali izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

KARDEŞLERİM 18. BÖLÜM SEZON FİNALİ FULL, TEK PARÇA İZLE | KARDEŞLERİM SEZON FİNALİ İZLE

Orhan yaralanır ve hastaneye kaldırılır. Hayati tehlikeyi atlatır ancak çalışamayacak durumdadır. Şengül çaresiz soluğu Akif ve Nebahat 'de alır ama hayalini kurduğu desteği alamazken, üstüne ev sahibi Hilmi'nin kötü sürprizi tüm Eren ailesinin canını çok sıkar. Bütün çocuklar birbirine destek olmak için hepsi bir koldan iş aramaya başlar. Akif'in Erhan için kurnaz planı Kadir'i ve herkesi çok zor duruma düşürürken, hayat Kadir, Asiye, Ömer ve Emel için artık daha da zordur...

KARDEŞLERİM 18. BÖLÜM SEZON FİNALİ FULL, TEK PARÇA İZLE

KARDEŞLERİM SEZON FİNALİ İZLE