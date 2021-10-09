Cumartesi günlerine damga vuran dizilerden olan Kardeşlerim yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde yer verdiğimiz Kardeşlerim 23. bölüm full, tek parça izle | Kardeşlerim son bölüm izle linklerinden ulaşabilir. İyi seyirler...

KARDEŞLERİM 23. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLE

Cemile yüzünden amcası Orhan'la karşı karşıya gelen Kadir'in bu durumu, Melisa'yla olan ilişkisine de gölge düşürür. Doruk'u yaşadığı talihsiz kazadan sonra, Asiye cephesinde önemli gelişmeler beklemektedir.

Kaan, istekleri ve tehditleriyle babası Akif'i köşeye sıkıştırırken, sinsi oyunlarıyla da Nebahat'ın aklını karıştırır. Aybike, Berk'i şaşırtacak bir hamle yaparken; Tolga'nın sürprizi, Asiye ile Doruk'u beklenmedik bir duruma sokar.

KARDEŞLERİM 23. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ATV KARDEŞLERİM 23. BÖLÜM İZLE