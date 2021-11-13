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Kardeşlerim 28. bölüm full, tek parça izle | Kardeşlerim son bölüm Youtube izle

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, 28. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Kostüm balosunda yaşananlar çocukların okuldaki yeni gündemini oluştururken, Akif Nebahat'i sakinleştirmenin yollarını aramaktadır.  Diziyi kaçırmak istemeyenler için haberimizde Kardeşlerim 28. bölüm full, tek parça izle | Kardeşlerim son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik...

Kardeşlerim 28. bölüm full, tek parça izle | Kardeşlerim son bölüm Youtube izle

Anne ve babasını kaybettikten sonra zorlu hayat şartlarıyla mücadele ederek hayatta kalmaya çalışan dört kardeş Kadir, Ömer, Asiye ve Emel'in çevresinde gelişen olayları konu edinen Kardeşlerim dizisi yayınlandığı günlerde izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yeni sezonda da büyük beklentilerle başlayan ve reytingleri alt üst eden dizi 28. bölümüyle ekrana geliyor. Kaan kostümlü baloda başına gelen kötü sürprizle zor bir duruma düşerken, Nebahat de yaşadığı şokun etkisiyle çılgına dönüyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kardeşlerim 28. bölüm full, tek parça izle | Kardeşlerim son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

Kardeşlerim 28. bölüm full, tek parça izle | Kardeşlerim son bölüm Youtube izle

KARDEŞLERİM 28. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KARDEŞLERİM SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Kaan kostümlü baloda başına gelen kötü sürprizle zor bir duruma düşerken, Nebahat de yaşadığı şokun etkisiyle çılgına döner. Kostüm balosunda yaşananlar çocukların okuldaki yeni gündemini oluştururken, Akif Nebahat'i sakinleştirmenin yollarını aramaktadır. Aybike ve Şengül cephesinde, Berk'le ilişkilerini ilgilendiren önemli gelişmeler yaşanırken, Kadir ve Emel de beklenmedik bir sürprizle karşılaşırlar. Babasından umduğu desteği alamayan Kaan'ın eline Akif'e darbe vurabilecek çok büyük bir fırsat geçer.

KARDEŞLERİM 28. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Kardeşlerim 28. bölüm full, tek parça izle | Kardeşlerim son bölüm Youtube izle

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