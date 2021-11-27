Anne ve babasını kaybettikten sonra zorlu hayat şartlarıyla mücadele ederek hayatta kalmaya çalışan dört kardeş Kadir, Ömer, Asiye ve Emel'in çevresinde gelişen olayları konu edinen Kardeşlerim dizisi yayınlandığı günlerde izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. İkinci sezonuyla ekrana gelen ve reytingleri alt üst eden dizi 30. bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kardeşlerim 30. bölüm full, tek parça izle | Kardeşlerim son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

KARDEŞLERİM 30. BÖLÜM FULL, TEK PARÖA İZLE | KARDEŞLERİM SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Kadir'in ölümünün ardından Asiye evi geçindirebilmek için canla başla mücadele ederken, Ömer de Oğulcan'la beraber abisinin katilini bulmaya çalışmaktadır.

Orhan'ı okulda karşılayan kötü sürpriz, Aybike ve Berk'in arasının gerilmesine neden olurken, Kaan ile birlik olan Akif, olanların üstünü örtme çabasına tüm gücüyle devam eder.

Bir sevdiğini daha kaybetmenin acısıyla derinden sarsılan Eren kardeşler, ayakta kalabilmek için yine birbirlerine tutunmak zorundadırlar.

KARDEŞLERİM 30. BÖLÜM FULL, TEK PARÖA İZLE

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE