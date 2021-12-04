Anne ve babasını kaybettikten sonra zorlu hayat şartlarıyla mücadele ederek hayatta kalmaya çalışan dört kardeş Kadir, Ömer, Asiye ve Emel'in çevresinde gelişen olayları konu edinen Kardeşlerim dizisi yayınlandığı günlerde izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. İkinci sezonuyla ekrana gelen ve reytingleri alt üst eden dizi 31. bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kardeşlerim 31. bölüm full, tek parça izle | Kardeşlerim son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

KARDEŞLERİM 31. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KARDEŞLERİM SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

"Doruk, ben seni çok seviyorum"

"Yerle bir oldum da, senle bir olamadım."

Çocuklar gelecek dönem de okulda kalabilmek için yapılacak olan burs sınavına hazırlanırken, bir yandan da evi geçindirebilmek için tüm güçleriyle çabalarlar. Doruk, Oğulcan ve Aybike onlara destek olmaya çalışırken; Harika'nın yaptığı acımasız hamle, Ömer'i çok zor bir durumun içine düşürür. Şengül cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Berk tarafından nazik bir davet alan Aybike ile Oğulcan ise hiç beklemedikleri şekilde büyük bir sürprizle karşı karşıya kalırlar.

KARDEŞLERİM 31. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE