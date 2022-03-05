Hayatın en zorlu günlerini annesi, babası ve ağabeyini kaybettikten sonra zorlu hayat şartlarıyla mücadelede eden üç kardeş Ömer, Asiye ve Emel'in çevresinde meydana gelen olayların anlatıldığı Kardeşlerim dizi 42.bölümüyle ekrana geldi. Doruk ve Asiye'nin arası düzelmeye başlarken Özge sorunu baş göstermektedir. Süsen ve Ömer ilişkisi filizlenmeye devam ederken Oğulcan ve Harika ilişkisinde güzel günler geride kalmıştır. Karanlık işlerle uğraşmaya devam eden Ömer ise beklemediği bir olayla karşı karşıya gelecek ve büyük zorluk yaşayacaktır. İlgiyle izlenen Kardeşlerim dizisinin 42.bölümünü izlemek isteyenler için Kardeşlerim 42.bölüm ATV full, tek parça izle YouTube | Kardeşlerim dizi son bölüm izle haberimizde...

KARDEŞLERİM 42.BÖLÜM ATV FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE | KARDEŞLERİM DİZİ SON BÖLÜM İZLE

ATV'de ekranlara gelen Kardeşlerim dizisinin 42.bölümünde yaşanan olayların özeti şöyle:

Ömer, ailesinden habersiz aldığı karar ile kardeşlerine sunacağı gelecek umuduyla heyecanlanırken, yaptığı jestler de herkesi şaşkına çevirir.

Suzan'ın gönlünü yeniden kazanmak isteyen Akif, bu sefer farklı bir yola başvurur. Akif'in yeni duruşu, Nebahat ile arasındaki iplerin de iyice gerilmesine sebep olur. Ataman Koleji'nde sosyal aktiviteler tüm hızıyla devam ederken, Ömer yeni işinin getirdiği sorumluluklarla beraber, hiç beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır.

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KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI | KARDEŞLERİM DİZİSİ HAKKINDA BİLGİ

Yapım: NGM Media

Yapımcı: Nazlı Heptürk

Yönetmen: Serkan Birinci

Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike)