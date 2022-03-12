Kardeşlerim 43.bölüm ATV canlı yayın full, tek parça izle YouTube | Kardeşlerim dizi son bölüm izle

Hayatın en zorlu günlerini annesi, babası ve ağabeyini kaybettikten sonra zorlu hayat şartlarıyla mücadelede eden üç kardeş Ömer, Asiye ve Emel'in çevresinde meydana gelen olayların anlatıldığı Kardeşlerim dizi 43.bölümüyle ekrana geliyor. Patronunun 100 bin TL'nin içinde olduğu çantayı Harika'nın almasının ardından Ömer'i zor bir süreç beklemektedir. Parayı alan Harika ise başına geleceklerden habersizdir. Doruk ve Asiye'nin arası düzelmeye başlarken Özge araya girmek için çaba göstermeye devam e Doruk ve Asiye'nin arası düzelmeye başlarken Özge ikilinin arasına girmek için yoğun çaba göstermektedir.

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ATV'de ekranlara gelen Kardeşlerim dizisinin 43.bölümünde yaşanan olayların özeti şöyle:

Ömer çaresiz bir halde, para dolu çantayı alan Harika'nın peşine düşer. Gününü gün eden Harika'yı ise kötü bir sürpriz beklemektedir. Ataman Koleji'nde kız öğrenciler arasında ipler iyice gerilirken, Asiye ve Doruk cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Akif'in, yaptığı sinsi hamle sonucu intikam duyguları kabaran Resul, harekete geçirir. Asiye'nin içini rahatlatmak için çaba gösteren Doruk, hiç görmek istemeyeceği bir manzara karşısında büyük dehşete düşer. Kaan'ın çalınan bilgisayarı ise eski gerçekleri yeniden gün yüzüne çıkarabilir.

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KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI | KARDEŞLERİM DİZİSİ HAKKINDA BİLGİ

Yapım: NGM Media

Yapımcı: Nazlı Heptürk

Yönetmen: Serkan Birinci

Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike)