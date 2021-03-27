Survivor futbol maçını kim kazandı 27 Mart 2021?Kardeşlerim 6. bölüm canlı izle | Kardeşlerim son bölüm canlı izleİbo Show canlı izle Star TV 27 Mart 2021 Cumartesi | İbo Show 19. bölüm canlı izleEskişehirspor'dan kötü haber! 6 kişinin test sonucu pozitif çıktıSobayı benzinle yakmaya çalıştı, evdeki her şey kül oldu!İstanbul'da kısıtlamasız cumartesi gününde trafik kilitlendi!PESİAD’da 2. Kadir Bayram dönemiÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan açıklama, "Kanal İstanbul projesinin imar planlarını onayladık."Yarın hangi sınav var 2021? Yarın ÖSYM sınavı var mı?İçişleri Bakanı Soylu, Alman mevkidaşı ile bir araya geldi
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Kardeşlerim 6. bölüm canlı izle | Kardeşlerim son bölüm canlı izle

Kardeşlerim 6. bölüm canlı izle | Kardeşlerim son bölüm canlı izle

Atv ekranlarında yayınlanmaya başlayan sevilen dizi Kardeşlerim bu akşam 6. yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Melisa'nın itirafı Kadir'i büyük açmaza sokar. Peki Ömer'in bu olay karşısında tepkisi ne olacaktır. İşte Kardeşlerim 6. bölüm canlı izle | Kardeşlerim son bölüm canlı izle...

Kardeşlerim 6. bölüm canlı izle | Kardeşlerim son bölüm canlı izle

Cumartesi akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim bu akşam yeni bölümüyle ekranlara yerini alacak. Melisa'nın Kadir'e hazırladığı sürpriz, Kadir'i Ömer'e karşı zor duruma düşürür. İşte Kardeşlerim 6. bölüm canlı izle | Kardeşlerim son bölüm canlı izle...

Kardeşlerim 6. bölüm canlı izle | Kardeşlerim son bölüm canlı izle

Öte yandan kardeşlerin yaşadığı yaşam mücadelesi karşısında Şengül'ün merhametsizliği Orhan'ı iyice çileden çıkarır. Suzan'dan hiç beklemediği bir şey öğrenen Akif, büyük panik yaşar ve durumu idare etmekte zorlanır.

KARDEŞLERİM 6. BÖLÜM CANLI İZLE| KARDEŞLERİM SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

Kardeşlerim 6. bölüm canlı izle | Kardeşlerim son bölüm canlı izle

Suzan'ı oyalamaya çalışırken işler sarpa sarar ve Suzan artık gemileri yakmaya karar verir. Akif ve Nebahat karşı karşıya gelirler. Nebahat, Kadir'i ve kardeşlerini kullanarak öyle bir hamle yapar ki bütün gerçekler gün yüzüne çıkmaz üzeredir.

Kardeşlerim 6. bölüm canlı izle | Kardeşlerim son bölüm canlı izle

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT