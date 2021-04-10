Cumartesi akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim yepyeni bölümü ve yeni oyuncusu ile seyirci karşısında yerini alacak. Kenan sağ çıkamadığı arabadan Akif'in sağ çıkması kafaları karıştırır. İşte Kardeşlerim 8. bölüm canlı izle| Kardeşlerim son bölüm Atv canlı izle...

Kenan'ın ölümü tüm dengeleri değiştirirken Suzan, Akif, Nebahat cephesinde sular durulmaz. Çocuklar yaşadığı felaketten sonra yaşamlarını düzene sokmak için var gücüyle çalışırken, Orhan'ın sunduğu teklif Kadir'le Ömer'i umutlandırır.

KARDEŞLERİM 8. BÖLÜM CANLI İZLE| KARDEŞLERİM SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

Kadir'in Süsen'le olan arkadaşlığının iç yüzünü öğrenen Melisa, Kadir'le yüzleşmek ister. Şengül'ün Nebahat'ten alacağı paranın hayaliyle girdiği borçlar, Orhan'la arasının açılmasına sebep olur. Berk'in Aybike'yi zora sokan planı ise beklenmedik olaylara yol açar.