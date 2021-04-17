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Kardeşlerim 9. bölüm full izle| Kardeşlerim son bölüm Atv full izle

Atv ekranlarının fenomen dizi kardeşlerim yepyeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısında olacak. Yeni bölümde amcaları Orhan durumunun kötüye gitmesi sonucu Şengül, yeğenlerini sokağa atar. Peki kardeşler bu durumda ne yapacak? İşte Kardeşlerim 9. bölüm full izle| Kardeşlerim son bölüm Atv full izle...

Kardeşlerim 9. bölüm full izle| Kardeşlerim son bölüm Atv full izle

Cumartesi akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim bu akşam 9. yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. İşte Kardeşlerim 9. bölüm full izle| Kardeşlerim son bölüm Atv full izle...

Kardeşlerim 9. bölüm full izle| Kardeşlerim son bölüm Atv full izle

Hastaneye kaldırılan Orhan'ın durumu kritiktir. Kocasını kaybetme korkusuyla deliye dönen Şengül, olanların suçunu çocuklara atar ve onları evden kovar. Berk, gözaltına alınır. Çocuklar amcalarına bir şey olacak korkusu yaşarken bir de sokakta kalınca, çaresiz İstanbul'u terk etmeye karar verirler.

KARDEŞLERİM 9. BÖLÜM FULL İZLE| KARDEŞLERİM SON BÖLÜM FULL İZLEME LİNKİ

Kardeşlerim 9. bölüm full izle| Kardeşlerim son bölüm Atv full izle

Akif ise Berk'i kurtarmak için bir plan peşindedir. Kadir'i ikna edemeyeceğini bildiğinden Ömer ile görüşmeye karar verir. Ömer'in vereceği karar kardeşlerin kaderini etkileyecektir.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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