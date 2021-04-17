Cumartesi akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim bu akşam 9. yeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. İşte Kardeşlerim 9. bölüm full izle| Kardeşlerim son bölüm Atv full izle...

Hastaneye kaldırılan Orhan'ın durumu kritiktir. Kocasını kaybetme korkusuyla deliye dönen Şengül, olanların suçunu çocuklara atar ve onları evden kovar. Berk, gözaltına alınır. Çocuklar amcalarına bir şey olacak korkusu yaşarken bir de sokakta kalınca, çaresiz İstanbul'u terk etmeye karar verirler.

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Akif ise Berk'i kurtarmak için bir plan peşindedir. Kadir'i ikna edemeyeceğini bildiğinden Ömer ile görüşmeye karar verir. Ömer'in vereceği karar kardeşlerin kaderini etkileyecektir.