Hafta sonu Cumartesi günü seyirciyle buluşan ATV'nin fenomen dizisi Kardeşlerim'de, Kadir ve Melisa karakterlerinin ardından Akif karakterinin de diziden ayrılacağı iddia edildi. Bunun ardından "Kardeşlerim Akif diziden ayrılıyor mu, ölecek mi? Celil Nalçakan Kardeşlerim dizisinden ayrılıyor mu, neden ayrılıyor?" soruları izleyici tarafından merak konusu oldu. Haberimizde soru başlıklarının yanıtlarına yer verdik.

KARDEŞLERİM AKİF DİZİDEN AYRILIYOR MU, ÖLECEK Mİ? CELİL NALÇAKAN KARDEŞLERİM DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU, NEDEN AYRILIYOR?

Kardeşlerim dizisinde yaşanan yaprak dökümü devam ediyor. Son olarak ortaya atılan iddiaya göre, Kadir ve Melisa karakterinin ardından, Akif rolünü üstlenen Celil Nalçakan'ın da projeye veda edeceği öğrenildi. Çıkan haberlerin doğruluğuna dair henüz bir bilgi paylaşılmamışken, Nalçakan'ın; Melis Birkan, Belçim Bilgin ve Pamir Pekin gibi isimlerle birlikte yeni bir film projesinde yer alacağı duyuldu.