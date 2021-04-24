Kardeşlerim bugün canlı izle ATV | Kardeşlerim 10. bölüm full izleme linki

Kardeşlerim 10. bölüm bu akşam ATV ekranlarında. Sevilen dizinin yeni bölümü nihayet bu akşam yayımlanıyor. Ömer'in aldığı şaşırtan kararı herkesi şoke ediyor. Ömer, Akif'in para teklifini kabul edince kardeşleri ile arası açılıyor. Bakalım yeni bölümde neler olacak... İşte Kardeşlerim 10. bölüm full izleme linki ATV...

KARDEŞLERİM 10.BÖLÜM FULL İZLEME LİNKİ

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KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer amcasına saldıran kişi hakkında ifadesini para karşılığı değiştirdi. Kardeşleri ise para aldığını duyunca Ömer ile tartıştı. Tartışma sırasında küçük kardeş parayı ateşin içine attı. Ömer ise ateşin başında ağladı.