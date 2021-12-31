Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk gibi isimlerin başrolde olduğu Kardeşlerim dizisinin her bölümü büyük bir ilgiyle izleniyor. Dizinin yeni bölümünün bu hafta ATV ekranlarında yer alıp almayacağı izleyici tarafından merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 'Kardeşlerim bugün neden yok 1 Ocak 2022 Cumartesi? Kardeşlerim dizi bu hafta var mı, yok mu? Yeni bölüm ne zaman oynuyor?' sorularının yanıtına yer verdik...

KARDEŞLERİM BUGÜN NEDEN YOK 1 OCAK 2022 CUMARTESİ?

Kardeşlerim dizisinin bu hafta olup olmadığı araştırılıyor. Kardeşlerim dizisi bu hafta ATV yayın akışında yer almıyor. 1 Ocak ATV yayın akışı içerisinde 20:00’de Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi televizyonda ilk defa yayınlanacak.

KARDEŞLERİM DİZİ BU HAFTA VAR MI, YOK MU? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN OYNUYOR?

Son olarak 34. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü 8 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanacak. Bu hafta yılbaşı haftası olması dolayısı ile dizinin yeni bölümü ATV yayın akışında yer almıyor.

KARDEŞLERİM 34. BÖLÜM ÖZET

Nebahat'in durumu, Eren ve Atakul ailelerini yeniden karşı karşıya getirirken, Tolga ile Cemile cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Okuldan sonra birlikte yeni bir işe girişen Ömer ve Mazlum, hiç beklenmedik bir durumun içine düşerlerken, Oğulcan'ı şoka uğratan çok sevindirici bir gelişme yaşanır. Asiye'nin çalışmaya gittiği evde ise Eren kardeşleri, kötü bir sürpriz beklemektedir.