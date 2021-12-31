Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk gibi isimlerin başrolde olduğu Kardeşlerim dizisinin her bölümü büyük bir ilgiyle izleniyor. Dizinin yeni bölümünün bu hafta ATV ekranlarında yer alıp almayacağı izleyici tarafından merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 'Kardeşlerim bugün neden yok 1 Ocak 2022 Cumartesi? Kardeşlerim dizisi bu hafta var mı, yok mu? Yeni bölüm ne zaman oynuyor?' sorularının yanıtına yer verdik...

KARDEŞLERİM BUGÜN NEDEN YOK 1 OCAK 2022 CUMARTESİ?

Yılbaşının gelmesinin ardından diziler genellikle ara vermektedir. Bu nedenle Kardeşlerim dizisi 1 Ocak 2022 Cumartesi gününde ATV kanalında ekranlara gelmiyor. Dizinin olduğu saatte ATV'nin yayın akışına göre Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi yayınlanacak.

KARDEŞLERİM DİZİ BU HAFTA VAR MI, YOK MU? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN OYNUYOR?

Her hafta cumartesi günleri ekranlara gelen Kardeşlerim dizisi son olarak 34. bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Bir haftalık aranın ardından dizi yeni bölümüyle 8 Ocak 2021 Cumartesi akşamı yayınlanacak. Bu hafta yılbaşı haftası olması dolayısı ile dizinin yeni bölümü ATV yayın akışında yer almıyor.

KARDEŞLERİM 34. BÖLÜM ÖZET

Nebahat'in durumu, Eren ve Atakul ailelerini yeniden karşı karşıya getirirken, Tolga ile Cemile cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Okuldan sonra birlikte yeni bir işe girişen Ömer ve Mazlum, hiç beklenmedik bir durumun içine düşerlerken, Oğulcan'ı şoka uğratan çok sevindirici bir gelişme yaşanır. Asiye'nin çalışmaya gittiği evde ise Eren kardeşleri, kötü bir sürpriz beklemektedir.

KARDEŞLERİM DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

Yapım: NGM Media

Yapımcı: Nazlı Heptürk

Yönetmen: Serkan Birinci

Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike)