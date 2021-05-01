Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Kardeşlerim 11.bölümü ile ATV'de ekranlara gelecek. Geçtiğimiz bölümde evde ayrılan Ömer, Ayşe'nin daveti ile onunla yaşamaya başladı. Doruk ise Asiye'nin kalbini kazanmak için kendisini iyilik meleği bir erkeğe dönüştürmeye çalıştırdı. Ömer, Akif'ten gelen iş teklifiyle bir anda iş sahibi olsa da Ayşe'nin eski arkadaşını darp ettikten sonra evine geri döndü. Polisler kapıya geldiğinde ise olayların seyri tamamen değişiyor. Bu kapsamda 11.bölümü izlemek isteyen diziseverler Kardeşlerim dizisi 11.bölüm full, tek parça, YouTube izle | ATV canlı yayın izle şeklinde aramalarda bulunuyor.

KARDEŞLERİM DİZİSİ 11.BÖLÜM FULL, TEK PARÇA YOUTUBE İZLE | ATV CANLI YAYIN İZLE

Kardeşlerim dizisinin 11.bölümünde Kadir. Ömer'i kurtarmak için zor bir karar almak durumunda kalacak. Doruk'un Asiye'ye ilgisinden rahatsız olarak Harika aklında sinsi planlar kurup Asiye'yi okuldan attırmayı deniyor. Ancak Doruk bu duruma beklenmedik bir tepki veriyor. Orhan ile arası gergin olan Şengül ise Ömer'in Suzan'ın oğlu olduğunu öğrenince bu gerçeği kanıtlamak için çeşitli yollar deneyecek. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak?

KARDEŞLERİM DİZİSİ 11.BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KARDEŞLERİM 11.BÖLÜM YOUTUBE İZLE

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