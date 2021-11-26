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Kardeşlerim dizisi Canan Kimdir? Elif Ulusoy kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim cumartesi günleri ekrana geliyor. Kardeşlerim dizisine son olarak Canan isimli bir karakter girdi. İzleyiciler Canan karakterini kimin canlandırdığını merak ediyorlar. Peki, Kardeşlerim dizisi Canan Kimdir? Elif Ulusoy kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Kardeşlerim dizisi Canan Kimdir? Elif Ulusoy kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim izleyenlerin gözyaşlarını tutamamasına sebep oluyor. Her bölümde farklı bir konuyla izleyiciyi ekrana bağlayan diziye yeni bir isim eklendi. Dizide Canan karakterine oyuncu Elif Ulusoy hayat verecek. Bu bağlamda, Kardeşlerim dizisi Canan Kimdir? Elif Ulusoy kimdir? Kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde yer alıyor...

Kardeşlerim dizisi Canan Kimdir? Elif Ulusoy kimdir? Kaç yaşında, nereli?

ELİF ULUSOY KİMDİR?

24 yaşındaki oyuncu 29 Eylül 1997 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Genç oyuncu lise eğitimini,İzmir Amerikan Kültür Koleji’nde tamamlamıştır. Üniversite için İstanbul’a giden Elif Ulusoy, İstanbul Teknik üniversitesinden geçtiğimiz sene mezun olmuştur.

Kardeşlerim dizisi Canan Kimdir? Elif Ulusoy kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Güzelliğiyle konuşulan Elif Ulusoy, sektörün yeni yüzleri arasında yer almaktadır. İlk ciddi deneyimi Kardeşlerim dizisinde olacak olan oyuncunun çok heyecanlı olduğu ifade ediliyor. İstanbul serüvenin ardından tekrar İzmir’e dönen Elif Ulusoy yaşamına İzmir’de devam etmektedir.

Elif Ulusoy televizyon dünyasına yeni katılmasından dolayı hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır.

Kardeşlerim dizisi Canan Kimdir? Elif Ulusoy kimdir? Kaç yaşında, nereli?

KARDEŞLERİM DİZİSİ CANAN KİMDİR?

Diziye yeni katılan Canan, Cemile’nin yakın kız arkadaşı olarak Kardeşlerim dizisinde kendisine yer bulacak. Genç oyuncu ilk defa bu hafta seyirci karşısına çıkacak. Rolü ile alakalı an itibariyle detaylı bir bilgi yer almamaktadır. Fakat yeni bilgiler geldiğinde aktaracağız.

 

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