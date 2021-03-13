Kardeşlerim dizisi hangi gün oynuyor, saat kaçta, hangi kanalda? Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor?
Anne ve babalarını kaybeden 4 kardeşin yaşadığı zorlukların anlatıldığı Kardeşlerim dizi reytinglere hızlı bir giriş yaptı. Diziyi izlemek isteyenler de Kardeşlerim dizisi hangi gün oynuyor, saat kaçta, hangi kanalda? Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...
NGM yapımın iddialı dizisi Kardeşlerim seyircisinden olumlu izlenim almayı başardı. Özellikle acıklı sahnelerin olduğu dizi reytinglerde başarılı bir çizgi çizerken dizi hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler araştırmalarda bulunuyor.
KARDEŞLERİM DİZİSİ HANGİ GÜN OYNUYOR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kardeşlerim dizisi Cumartesi günleri saat 20.00'de ATV ekranlarında seyircisiyle buluşuyor.
KARDEŞLERİM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Kardeşlerim dizisi İstanbul'un Fatih ve birçok farklı ilçesinde çekilmektedir.
KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI
Gerçek adı - Rol
Celil Nalçakan - Akif Atakul
Halit Özgür Sarı - Kadir Eren
Ahu Yağtu- Suzan Manyaslı
Cüneyt Mete- Orhan Eren
Fadik Sevin Atasoy- Şengül Eren
Su Burcu Yazgı Coşkun- Asiye Eren
Simge Selçuk
Damla Su İkizoğlu
Onur Seyit Yaran
Kaan Sevi
Melis Minkari
Yiğit Koçak- Ömer Eren
Recep Usta
Cihan Şimşek
Murat Arkın
Burak Alkaş
Itır Esen
Suphi Tekniker
Sabahattin Yakut- Erhan
Aylin Akpınar- Emel Eren