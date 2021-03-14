Kardeşlerim dizisi hangi okulda çekiliyor? Kardeşlerim dizisi nerede, hangi ilçede çekiliyor?
ATV ekranlarının cumartesi günleri ekranlara gelen fenomen dizisi Kardeşlerim'in çekildiği okul merak her bölümde merak konusu oluyor. Bu kapsamda okulun nerede olduğunu merak edenler Kardeşlerim dizisi hangi okulda çekiliyor? Kardeşlerim dizisi nerede, hangi ilçede çekiliyor? sorularına yanıt arıyorlar. Detaylar haberimizde...
Anne ve babalarını kaybeden 4 kardeşin zorlu hayat mücadelesini konu edinen Kardeşlerim dizisi reytinglerde elde ettiği başarı ve izleyicisinden aldığı tam notla dikkatleri çeken bir dizi haline geldi. Özellikle dizinin nerelerde çekildiği de merak ediliyor.
KARDEŞLERİM DİZİSİ HANGİ OKULDA ÇEKİLİYOR?
Kardeşlerim dizisinin çekildiği okul Doğa Koleji Bilim İlkokulu'dur. Okulun bulunduğu adres Selanik Bulvarı Mithatpaşa Mahallesi No: 26/28 Eyüp /İstanbul'dur.
KARDEŞLERİM DİZİSİ HANGİ İLÇEDE, NEREDE ÇEKİLİYOR?
Öte yandan Kardeşlerim dizisi İstanbul'un Fatih ilçesinde ve Balat'ta çekiliyor. Dizide Eren ailesinin oturduğu ev daha önce Show TV'de yayınlanan Pis Yedili dizisinde de kullanılmıştır.
KARDEŞLERİM DİZİSİ HANGİ GÜN OYNUYOR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kardeşlerim dizisi her Cumartesi günleri saat 20.00'de özetinin ardından yeni bölümüyle ATV ekranlarında seyircisiyle buluşuyor.
KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI
Gerçek adı - Rol
Celil Nalçakan - Akif Atakul
Halit Özgür Sarı - Kadir Eren
Ahu Yağtu- Suzan Manyaslı
Cüneyt Mete- Orhan Eren
Fadik Sevin Atasoy- Şengül Eren
Su Burcu Yazgı Coşkun- Asiye Eren
Simge Selçuk
Damla Su İkizoğlu
Onur Seyit Yaran
Kaan Sevi
Melis Minkari
Yiğit Koçak- Ömer Eren
Recep Usta
Cihan Şimşek
Murat Arkın
Burak Alkaş
Itır Esen
Suphi Tekniker
Sabahattin Yakut- Erhan
Aylin Akpınar- Emel Eren