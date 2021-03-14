Kardeşlerim dizisi hangi okulda çekiliyor? Kardeşlerim dizisi nerede, hangi ilçede çekiliyor?

Anne ve babalarını kaybeden 4 kardeşin zorlu hayat mücadelesini konu edinen Kardeşlerim dizisi reytinglerde elde ettiği başarı ve izleyicisinden aldığı tam notla dikkatleri çeken bir dizi haline geldi. Özellikle dizinin nerelerde çekildiği de merak ediliyor.

KARDEŞLERİM DİZİSİ HANGİ OKULDA ÇEKİLİYOR?

Kardeşlerim dizisinin çekildiği okul Doğa Koleji Bilim İlkokulu'dur. Okulun bulunduğu adres Selanik Bulvarı Mithatpaşa Mahallesi No: 26/28 Eyüp /İstanbul'dur.

KARDEŞLERİM DİZİSİ HANGİ İLÇEDE, NEREDE ÇEKİLİYOR?

Öte yandan Kardeşlerim dizisi İstanbul'un Fatih ilçesinde ve Balat'ta çekiliyor. Dizide Eren ailesinin oturduğu ev daha önce Show TV'de yayınlanan Pis Yedili dizisinde de kullanılmıştır.

KARDEŞLERİM DİZİSİ HANGİ GÜN OYNUYOR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kardeşlerim dizisi her Cumartesi günleri saat 20.00'de özetinin ardından yeni bölümüyle ATV ekranlarında seyircisiyle buluşuyor.

KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI

Gerçek adı - Rol

Celil Nalçakan - Akif Atakul

Halit Özgür Sarı - Kadir Eren

Ahu Yağtu- Suzan Manyaslı

Cüneyt Mete- Orhan Eren

Fadik Sevin Atasoy- Şengül Eren

Su Burcu Yazgı Coşkun- Asiye Eren

Simge Selçuk

Damla Su İkizoğlu

Onur Seyit Yaran

Kaan Sevi

Melis Minkari

Yiğit Koçak- Ömer Eren

Recep Usta

Cihan Şimşek

Murat Arkın

Burak Alkaş

Itır Esen

Suphi Tekniker

Sabahattin Yakut- Erhan

Aylin Akpınar- Emel Eren