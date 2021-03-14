Kardeşlerim dizisi hangi okulda çekiliyor, nerede çekiliyor?
ATV ekranların cumartesi akşamları yayınlanan Kardeşlerim dizisinin okulda çekilen sahnelerinin hangi okulda çekildiği merak konusu oldu. Bu kapsamda Kardeşlerim dizisi hangi okulda çekiliyor, nerede çekiliyor? sorularının yanıtı araştırılıyor.
Anne ve babalarını kaybeden 4 kardeşin zorlu hayat mücadelesini konu edinen Kardeşlerim dizisi reytinglerde elde ettiği başarı ve izleyicisinden aldığı tam notla dikkatleri çeken bir dizi haline geldi. Özellikle dizinin nerelerde çekildiği de merak ediliyor.
KARDEŞLERİM DİZİSİ HANGİ OKULDA ÇEKİLİYOR, NEREDE ÇEKİLİYOR?
Kardeşlerim dizisi İstanbul'un Fatih ilçesinde ve Balat'ta çekiliyor. Kardeşlerim dizisi Doğa Koleji İstanbul Kemerburgaz Bilim İlkokulu'nda çekilmektedir. Okulun bulunduğu adres Selanik Bulvarı Mithatpaşa Mahallesi No: 26/28 Eyüp /İstanbul'dur.
KARDEŞLERİM DİZİSİ HANGİ GÜN OYNUYOR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kardeşlerim dizisi Cumartesi günleri saat 20.00'de ATV ekranlarında seyircisiyle buluşuyor.
KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI
Gerçek adı - Rol
Celil Nalçakan - Akif Atakul
Halit Özgür Sarı - Kadir Eren
Ahu Yağtu- Suzan Manyaslı
Cüneyt Mete- Orhan Eren
Fadik Sevin Atasoy- Şengül Eren
Su Burcu Yazgı Coşkun- Asiye Eren
Simge Selçuk
Damla Su İkizoğlu
Onur Seyit Yaran
Kaan Sevi
Melis Minkari
Yiğit Koçak- Ömer Eren
Recep Usta
Cihan Şimşek
Murat Arkın
Burak Alkaş
Itır Esen
Suphi Tekniker
Sabahattin Yakut- Erhan
Aylin Akpınar- Emel Eren