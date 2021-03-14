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Kardeşlerim dizisi hangi okulda çekiliyor, nerede çekiliyor?

ATV ekranların cumartesi akşamları yayınlanan Kardeşlerim dizisinin okulda çekilen sahnelerinin hangi okulda çekildiği merak konusu oldu. Bu kapsamda Kardeşlerim dizisi hangi okulda çekiliyor, nerede çekiliyor? sorularının yanıtı araştırılıyor.

Kardeşlerim dizisi hangi okulda çekiliyor, nerede çekiliyor?

Anne ve babalarını kaybeden 4 kardeşin zorlu hayat mücadelesini konu edinen Kardeşlerim dizisi reytinglerde elde ettiği başarı ve izleyicisinden aldığı tam notla dikkatleri çeken bir dizi haline geldi. Özellikle dizinin nerelerde çekildiği de merak ediliyor.

KARDEŞLERİM DİZİSİ HANGİ OKULDA ÇEKİLİYOR, NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kardeşlerim dizisi İstanbul'un Fatih ilçesinde ve Balat'ta çekiliyor. Kardeşlerim dizisi Doğa Koleji İstanbul Kemerburgaz Bilim İlkokulu'nda çekilmektedir. Okulun bulunduğu adres Selanik Bulvarı Mithatpaşa Mahallesi No: 26/28 Eyüp /İstanbul'dur. 

Kardeşlerim dizisi hangi okulda çekiliyor, nerede çekiliyor?

KARDEŞLERİM DİZİSİ HANGİ GÜN OYNUYOR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kardeşlerim dizisi Cumartesi günleri saat 20.00'de ATV ekranlarında seyircisiyle buluşuyor.

Kardeşlerim dizisi hangi gün oynuyor, saat kaçta, hangi kanalda? Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor?

KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI

Gerçek adı - Rol

Celil Nalçakan - Akif Atakul

Halit Özgür Sarı - Kadir Eren 

Ahu Yağtu- Suzan Manyaslı

Cüneyt Mete- Orhan Eren

Fadik Sevin Atasoy- Şengül Eren

Su Burcu Yazgı Coşkun- Asiye Eren

Simge Selçuk

Damla Su İkizoğlu

Onur Seyit Yaran

Kaan Sevi

Melis Minkari

Yiğit Koçak- Ömer Eren

Recep Usta

Cihan Şimşek

Murat Arkın

Burak Alkaş

Itır Esen

Suphi Tekniker

Sabahattin Yakut- Erhan

Aylin Akpınar- Emel Eren

Kardeşlerim dizisi hangi gün oynuyor, saat kaçta, hangi kanalda? Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor?

Tayfun Altuntaş
Editör
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