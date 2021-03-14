Kardeşlerim dizisi hangi okulda çekiliyor, nerede çekiliyor? ATV ekranların cumartesi akşamları yayınlanan Kardeşlerim dizisinin okulda çekilen sahnelerinin hangi okulda çekildiği merak konusu oldu. Bu kapsamda Kardeşlerim dizisi hangi okulda çekiliyor, nerede çekiliyor? sorularının yanıtı araştırılıyor.

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Anne ve babalarını kaybeden 4 kardeşin zorlu hayat mücadelesini konu edinen Kardeşlerim dizisi reytinglerde elde ettiği başarı ve izleyicisinden aldığı tam notla dikkatleri çeken bir dizi haline geldi. Özellikle dizinin nerelerde çekildiği de merak ediliyor. KARDEŞLERİM DİZİSİ HANGİ OKULDA ÇEKİLİYOR, NEREDE ÇEKİLİYOR? Kardeşlerim dizisi İstanbul'un Fatih ilçesinde ve Balat'ta çekiliyor. Kardeşlerim dizisi Doğa Koleji İstanbul Kemerburgaz Bilim İlkokulu'nda çekilmektedir. Okulun bulunduğu adres Selanik Bulvarı Mithatpaşa Mahallesi No: 26/28 Eyüp /İstanbul'dur. KARDEŞLERİM DİZİSİ HANGİ GÜN OYNUYOR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Kardeşlerim dizisi Cumartesi günleri saat 20.00'de ATV ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI Gerçek adı - Rol Celil Nalçakan - Akif Atakul Halit Özgür Sarı - Kadir Eren Ahu Yağtu- Suzan Manyaslı Cüneyt Mete- Orhan Eren Fadik Sevin Atasoy- Şengül Eren Su Burcu Yazgı Coşkun- Asiye Eren Simge Selçuk Damla Su İkizoğlu Onur Seyit Yaran Kaan Sevi Melis Minkari Yiğit Koçak- Ömer Eren Recep Usta Cihan Şimşek Murat Arkın Burak Alkaş Itır Esen Suphi Tekniker Sabahattin Yakut- Erhan Aylin Akpınar- Emel Eren Tayfun Altuntaş Editör