ATV ekranlarında cumartesi günleri ekranlara gelen fenomen dizi Kardeşlerim'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Anne ve babasını kaybettikten sonra zorlu hayat şartlarıyla mücadele ederek hayatta kalmaya çalışan dört kardeş Kadir, Ömer, Asiye ve Emel'in çevresinde gelişen olayları konu edinen Kardeşlerim dizisinin 28.bölümümün sonunda Kadir, babasını öldüren kişinin Akit Atakul öldüğünü öğrendi. Daha sonra ise yayınlanan 29.bölüm fragmanında Kadir'in kaza yaptığı haberinin ardından "Başınız sağ olsun" ifadesi kullanılırken Ömer, Asiye ve Emel'in yanı sıra Melisa'nın da dizinin yeni bölüm tanıtımında ağladığı görülüyor. Kardeşlerin ağlamasının ardından Kardeşlerim Kadir ölüyor mu, ölecek mi? Halit Kadir Sarı Kardeşlerim dizisinden ayrılacak mı, ayrılıyor mu? Neden ayrıldı? soruları akıllara geldi. Detaylar haberimizde...

KARDEŞLERİM KADİR ÖLÜYOR MU, ÖLECEK Mİ?

Kardeşlerim dizisinin başrolleri arasında yer alan Kadir karakterine hayat veren Halit Kadir Sarı'nın diziden ayrılması beklenmiyordu ancak TV100'den Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre başarılı oyuncu projeden ayrıldı.

HALİT KADİR SARI KARDEŞLERİM DİZİSİNDEN AYRILACAK MI, AYRILIYOR MU?NEDEN AYRILDI?

ATV'nin fenomen dizisi Kardeşlerim'de Kadir karakterini canlandıran Halit Kadir Sarı, senaryo gereği geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybedecek. Halit Kadir Sarı'nın yeni projesi de merak konusu oldu.

KADİR EREN KARAKTERİ

19 yaşında. Dürüst, çalışkan, mesafeli bir delikanlı. Kardeşlerinin hem anası hem babası. Anne ve babasından ona tek emanet kalan kardeşlerini en iyi şekilde yetiştirmeye çabalayıp geleceğe hazırlarken; onları her şeyden koruyup kollayan evin büyük abisi.

HALİT KADİR SARI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Halit Özgür Sarı, 4 Ekim 1993 tarihinde İstanbul’da doğdu. Üniversite eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamlayan Halit Özgür Sarı, daha sonra Temel ve İleri Oyunculuk Craft Atölyesinde oyunculuk eğitimi almıştır. Oyunculuk kariyerine Diriliş Ertuğrul dizisi ile başlayan Halit Özgür Sarı birçok sinema ve dizide boy göstermiştir.

28 yaşındaki başarılı oyuncu, TRT’de yayınlanan Şampiyon dizisiyle ün kazanmış, Kardeşlerim diziyle adından söz ettirmiştir.

HALİT KADİR SARI HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Halit Özgür Sarı birçok dizi ve filmde rol aldı. İşte Halit Özgür Sarı dizi ve filmleri:

2018-2019 Diriliş Ertuğrul / Süleyman Alp

2019-2020 Şampiyon / Kerem

2020 Hakan: Muhafız / Arif

2020 Kırmızı Oda / Klinik Müdürü Murat

2021 Kardeşlerim / Kadir