İzleyicisi ile buluşmak için gün sayan yeni dizi Kardeşlerim, anne ve babalarını kaybetmelerinin ardından dört kardeşin yaşadığı olayları konu ediniyor. Televizyonda dönen tanıtım fragmanın ardından merak edilmeye başlanan dizinin oyuncu kadrosu ve konusu araştırılıyor. Peki Kardeşlerim dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler? İşte detaylar...

KARDEŞLERİM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır.

Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

OYUNCULARI KİMLER?

*Celil Nalçakan (Akif)

*Halit Özgür Sarı (Kadir)

*Ahu Yağtu (Suzan)

*Cüneyt Mete (Orhan)

*Fadik Sevin Atasoy (Şengül)

*Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye)

*Yiğit Koçak (Ömer)

*Aylin Akpınar (Emel)