Kardeşlerim dizisinde yaprak dökümü! Hayranları çok üzülecek! Kadir ve Melisa'nın ardından bir diğer başrol de diziye veda ediyor! Hafta sonu Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan Kardeşlerim dizisinde Kadir ve Melisa karakterlerinin vedası hayranlarını hüzne boğmuştu. İddiaya göre, dizide yaprak dökümü devam ediyor. Başrollerden Celil Nalçakan'ın da projeden ayrılacağı ortaya çıktı.

1 6 ATV ekranlarının sevilen Kardeşlerim dizisi, oldukça dikkat çeken konusuyla izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.